В Екатеринбурге хотят построить девять новых школ за четыре года

А всего до 2045 г. будет возведено более сотни новых школ, больше всего — в Чкаловском, Октябрьском и Академическом районе, где строится много нового жилья.

Администрация Екатеринбурга планирует построить 173 новых школы и 37 домов культуры. Об этом говорится в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, которую утвердил глава Алексей Орлов.

На строительство школ власти намерены потратить 416 млрд руб., на строительство домов культуры — 29 млрд.

Больше всего новых школ должно появиться в Чкаловском районе (49 учреждений), Октябрьском (31 объектов) и Академическом (27 объектов).

Как пишет 66.RU, до 2030 должны сдать 9 объектов:

в 2023 г. должно завершиться строительство школы №41 в Юго-Западном микрорайоне (стоимость — 2 млрд руб.),

в 2024 г. — строительство школы №1 в 17-м квартале Академического (1,6 млрд руб.) и школы на ул. Советской (стоимость — 2,6 млрд руб.);

в 2025 г. рассчитывают построить школу на ул. Рощинской на Уктусе (3,1 млрд руб.);

в 2027 г. хотят сдать сразу три объекта — новый корпус школы №183 на Пехотинцев (1,8 млрд руб.), новый корпус гимназии №47 в Пионерском поселке (1,1 млрд руб.) и новый корпус школы №102 в Чкаловском районе (3,1 млрд руб.);

в 2030 г. планируют достроить кластер «Академия творчества».

DK.RU уже сообщал, что проблема устранения второй смены в школах Екатеринбурга особенно актуальна в связи с тем, что год от года число первоклассников растет. Так, например, в этом году в первый класс приняли рекордные 24 тыс. детей.

Появление новых образовательных учреждений повышает привлекательность жилых районов. Ранее представители рынка недвижимости на форуме 100+ TechnoBuild обсуждали, что сегодня школы определяют стоимость квадратного метра в микрорайоне и качество городской среды.