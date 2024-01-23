Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем

«У нас прекрасный, самодостаточный район. Особенно если не ездить на работу в центр города». Полина Рюмина — о том, как организовать работу и отдых рядом с домом.

В Екатеринбурге многие крупные бизнесмены поддерживают большие социальные проекты и участвуют в решении проблем города. Заниматься тем же на уровне своих районов старается и малый бизнес. У таких предпринимателей нет больших бюджетов, собственных благотворительных фондов, прямых выходов на первых лиц города и области. Но есть активная гражданская позиция и желание делать жизнь соседей лучше. В новой рубрике DK.RU решил собрать истории таких людей и поговорить с ними о развитии районов, где они живут и работают.

Полина и Дмитрий Рюмины — жители Академического района. 12 лет назад они попробовали организовать небольшой пункт проката велосипедов возле Юго-Западного лесопарка и увлеклись. Сегодня компания «ПрокаТут» имеет три пункта проката спортивного оборудования, сдает в аренду беседки и обеспечивает работу главного районного катка в Преображенском парке.

Исполнительный директор компании Полина Рюмина рассказала DK.RU, как увлечение переросло в бизнес и почему считает Академический район перспективным и самодостаточным.

Как давно вы занимаетесь прокатом?

— Все началось в 2012 г. Тогда мы с Дмитрием задумались о том, чтобы открыть свое дело. Рассматривали разные варианты. У нас было общее увлечение — по вечерам мы катались на велосипедах, изучали Академический и его окрестности и нам это очень нравилось. В какой-то момент решили, что было бы неплохо дать такую возможность другим.

Докупили еще 10 велосипедов и газель, стали ежедневно приезжать к Юго-Западному лесопарку. Со временем приобрели вторую газель и увеличили парк велосипедов до 80 штук. Увидели живой отклик жителей.

В том, что спрос на прокат велосипедов есть, убедились не только мы. В первый же год в районе появились конкуренты — они тоже стали приезжать со своими велосипедами к лесопарковой зоне. Мы всячески боролись за своих клиентов: придумали скидочную систему, выдавали воду в подарок. Противостояние продолжалось два-три года, и в результате мы победили. Сегодня мы владеем самым большим велопрокатом в Академическом районе.

Первые три года супруг совмещал все это с работой в найме. Он занимался продажами кондитерских изделий, имел стабильную зарплату и хорошую должность регионального менеджера. Но, убедившись, что наша компания превратилась из хобби и подработки в нечто более серьезное, — уволился.

Мы стали уделять прокатному бизнесу все наше время и силы. В 2016 г. нам удалось выйти на аукцион и арендовать небольшой участок леса, чтобы построить там лыжную базу и расширить ассортимент проката. А чтобы земля не простаивала — решили построить беседки, где жители города могли бы собираться с семьей или друзьями, организовывать пикники, жарить мясо.

Итого сегодня у нас работает три пункта велопроката, в сумме в них более 200 велосипедов. Два пункта продолжают работать зимой: в том, что находится возле Юго-Западного лесопарка, открываем прокат лыж, а в Преображенском парке — прокат лыж и тюбингов. Также в лесопарковой зоне у нас находится 40 маленьких беседок и 14 закрытых отапливаемых домиков. В Преображенском парке зимой работает наш каток, а летом — пункт проката лодок и катамаранов.

Как удалось легально организовать каток на водоеме? Его тоже пришлось брать в аренду?

— Мысль об обустройстве катка у Дмитрия возникла параллельно с развитием прокатного направления. На тот момент это был не водоем, а котлован, заполненный водой и заросший камышами. Сначала я сомневалась, сможем ли мы получить все необходимые разрешения и договориться со всеми причастными. Но в итоге все прошло благополучно.

Сначала земельный участок принадлежал «РСГ-Академическое». Затем, когда русло реки Патрушихи перенесли и объединили ее с искусственно созданным водоемом, он перешел в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Мы также выиграли аукцион на право заключения договора водопользования и сейчас можем обустраивать здесь каток и организовывать прокат лодок и катамаранов. Право аренды за нами закрепили на 20 лет.

Сколько человек у вас работает? И считали ли вы, сколько жителей пользуется вашими услугами?

— Количество сотрудников постоянно меняется — мы объявляем дополнительные наборы в пункты велопроката в летний сезон и на каток зимой — обслуживать лед, затачивать коньки, работать на кассе. Например, в эти новогодние каникулы на катке, лыжной базе и на обслуживании беседок у нас работало около 25-30 человек.

Точное количество клиентов назвать сложно. Ежегодно каток посещает более 100 тыс. человек — их мы можем посчитать, поскольку выход на лед осуществляется по специальным карточкам. Подсчеты по количеству жителей, которые пользуются услугами проката, мы не ведем. Но, по моим ощущениям, за время нашей работы через все наши пункты проката и беседки прошло несколько миллионов человек.

Много ли сейчас у вас конкурентов?

— В Академическом районе есть пункты проката лыж. Но мы по сравнению с ними мы имеем весомое преимущество, потому что находимся рядом с лыжной трассой, которую регулярно обновляем своими силами.

Есть в районе и бесплатные дворовые катки. Мне кажется правильным, что жители имеют возможность выбора — покататься рядом с домом бесплатно или провести время у нас.

Как складываются ваши отношения с районной администрацией, застройщиком?

— У нас хорошие отношения и с администрацией Академического района, и с «РГС-Академическое», и с управляющей компанией, которая обслуживает большую часть жилых комплексов. Вообще мне кажется, что преимущество нашего района — в том, что эти структуры работают в одной упряжке, а к ним присоединяются неравнодушные жители и предприниматели, предлагают какие-то свои инициативы. Мы всем районом отмечаем праздники, участвуем в социальных проектах.

У нашей компании тоже есть некоммерческие проекты, направленные на поддержание здорового образа жизни. Например, мы помогаем управляющей компании проводить районную спартакиаду, организуем соревнования по бегу, заезды на лыжах и коньках. Если поступает такой запрос — подключаемся к организации «Лыжни России». Летом открываем в Преображенском парке кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть фильмы бесплатно.

В прошлом году впервые провели турнир по зимней рыбалке. После того как мы закрыли каток, чтобы лед не простаивал, решили организовать мероприятие для рыбаков. Оказалось, что в нашем пруду водятся щуки, окуни, караси и толстолобики. Это было интересно и для нас как организаторов, и для жителей.

Поделитесь, чего вам не хватает для полноценной жизни в Академическом? И какие проблемы района необходимо решать в первую очередь?

— На территории, которая сегодня входит в состав Академического района, я живу уже около 40 лет, и переезжать не планирую. Мы с мужем фанаты района — думаю, что квартиры детям тоже будем покупать здесь.

Лично мне хватает всего. Район самодостаточный: хорошо развита социальная инфраструктура, в шаговой доступности есть все необходимое для жизни. Не нужно тратить время и возить детей в школу или в садик в другой район — можно найти хорошие варианты рядом с домом.

Пожалуй, единственная серьезная проблема — это пробки на выезде. Но, если работать в Академическом, ты с этой проблемой не сталкиваешься. Варианты трудоустройства есть — это не только магазины, но и больницы, школы, сфера услуг. Конечно, тем, кто строит карьеру в компании, офис которой находится в центре Екатеринбурга, сложнее. Это в большинстве своем как раз те люди, которые по утрам вынуждены стоять в пробках. Но сейчас многие работают на удаленке или по комбинированному графику. Я думаю, что, учитывая этот тренд и развитие транспортной инфраструктуры, скоро транспортная проблема будет менее острой.

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