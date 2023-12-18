Алексей Орлов назвал дату запуска трамваев в Академический

До Преображенского парка продлят существующий маршрут №1, который соединял Вторчермет и ВИЗ. Пока в новый район будут ходить старые трамваи. На линии будет 12 вагонов.

На ежегодной пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с запуском трамвайного движения в Академический. Он заявил, что жители города смогут воспользоваться трамваем уже в эту субботу, передает журналист DK.RU.

Я очень надеюсь, что в предстоящие выходные трамваи поедут. Это будет скорректированный маршрут №1, который соединит Преображенский парк со Вторчерметом. Трамвай будет ходить через ул. Радищева и 8 Марта. На линии будет 12 вагонов, большая часть из них двусоставные, — сказал глава.

Ранее городские власти планировали приобрести для трамвайной линии новые вагоны. Но сделать это оперативно не получилось. Сегодня стоимость одного вагона — 160 млн руб. Чтобы приступить к эксплуатации этой линии, необходимо около 12 вагонов — на их покупку понадобится около 2 млрд руб.

Алексей Орлов отметил, что для продолжения строительства трамвайных линий в новом районе Екатеринбурга необходимо заключить концессионное соглашение. Для этого администрация подготовила весь необходимый пакет документов. Для реализации проекта предусмотрены средства в городском и областном бюджетах. Город также рассчитывает на привлечение федерального финансирования по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

Реализация концессионной инициативы позволит продлить трамвайную линию в Академический с заходом на Широкую речку. Для этого необходимо построить две очереди путей, две тяговых электроподстанции, контактные сети, трамвайное депо, — заявил глава города.

Ранее DK.RU писал, что трамвайную ветку в Академическом районе планируют продлить до УНЦ. Предполагается, что она пройдет от временного кольца на ул. Вильгельма де Геннина в районе Преображенского парка по улице Тимофеева-Ресовского (через жилые кварталы, которые сейчас застраиваются), выйдет на ул. Академика Сахарова и на ул. Амундсена. В районе пересечения ул. Амундсена и Предельной построят трамвайное кольцо и ремонтный цех для электротранспорта. Администрация уже забронировала земельные участки.

А в начале года власти утвердили проекты планировки и межевания территории, которая будет предназначена для трамвайной линии от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Евгения Савкова. Трамвайное депо планируют построить на Широкой речке, на ул. Евгения Савкова, севернее электроподстанции «Рябина».