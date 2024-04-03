«Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?

Какие районы города наиболее интересны девелоперам для застройки и сможет ли Екатеринбург сохранить звание самого компактного города миллионника в стране — читайте на DK.RU.

DK.RU провел в Екатеринбурге редакционный совет на тему «Рынок недвижимости Екатеринбурга в 2024 г.: тренды, прогнозы, цены». В дискуссии приняли участие представители крупнейших застройщиков города и эксперты рынка недвижимости.

Участники обсудили текущую ситуацию на рынке, влияние льготных ипотечных программ на количество сделок, а также поговорили о том, что будет с ценами на новостройки в 2024 г. Первая часть разговора — по ссылке.

Второй большой темой для обсуждения стало развитие Екатеринбурга: сможет ли город сохранить звание самого компактного миллионника, какие районы города наиболее интересны девелоперам и как они относятся к программам комплексного развития территории (КРТ).

Эксперты:

Нина Голубцова, директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»)

Анастасия Дударева, руководитель направления маркетинга «Гринвич недвижимость»

Артем Минаев, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал»

Михаил Оганян, исполнительный директор обособленного подразделения девелоперского холдинга «Партнер» в Екатеринбурге

Станислав Оханов, директор по маркетингу и аналитики компании «Атомстройкомплекс»

Анастасия Стройкова, коммерческий директор «Атлас Девелопмент»

Алена Фадеева, руководитель отдела продаж «УГМК-Застройщик»

Михаил Хорьков, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости

Георгий Шулев, руководитель проекта группы «Самолет» в Екатеринбурге

Владимир Щеколдин, представитель ГК White Group (СЗ ИКАР)

Сохранить компактность

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков уверен, что, несмотря на развитие новых районов, городу удастся сохранить баланс и Екатеринбург останется компактным мегаполисом.

— У города есть точки развития как за счет новых и удаленных территорий, таких как Академический или Солнечный, так и за счет локаций внутри города. На мой взгляд, расползания городской ткани из-за проектирования крупных районов города, которой часто пугают урбанисты, не будет. Все-таки Екатеринбург остается компактным мегаполисом с отдельными центрами развития.

Новые территории обеспечивают довольно большой объем предложения, который поддерживает конкуренцию в массовом сегменте, а также обороты рынка. Проекты, которые развиваются внутри города, дают разнообразие: если кто-то не хочет переезжать из своего района, он может найти подходящий вариант недалеко от текущего места жительства.

Сегодня у покупателя есть максимальный выбор за всю историю рынка.

В предыдущие периоды развития города у жителей многих районов города не было такого ассортимента проектов на выбор.

Директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов согласен, что в черте города все еще достаточное количество привлекательных участков под застройку:

— Развитие новых районов очень важно, но хотелось бы соблюдать баланс и не забывать про центр города и спальные районы, которые строились вокруг крупных промышленных предприятий. Хотелось бы, чтобы исторические локации не деградировали, а получали новый импульс к развитию. Большинство своих проектов мы реализуем на застроенных территориях, комплексно обновляя городскую ткань. Расселяем ветхое и аварийное жилье, способствуем выносу с городской черты частного сектора и устаревших промышленных зон, на их месте строим многофункциональные кварталы с комфортным жильем, коммерческими предприятиями, современными улицами.

Участвуем в обновлении объектов социальной инфраструктуры — реконструируем и строим новые школы, садики. Это позволяет сбалансированно развивать город, а также отвечать на запрос жителей, которые хотят остаться жить в своем районе, но в то же время улучшить жилищные условия.

На наш взгляд, Химмаш является недооцененным районом, там есть прекрасный благоустроенный парк, водоем, современные спортивные объекты, и хотелось бы придать ему новый импульс. Эльмаш и Уралмаш тоже очень привлекательны. Если еще три-четыре года назад в северных районах города был дефицит новых объектов, то сегодня жители этих районов имеют богатый выбор.

Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Артем Минаев добавил, что в Екатеринбурге также высокий потенциал развития у района ВИЗ:

— На наш взгляд, от улицы Викулова и вплоть до Малого Конного острова очень перспективная площадка, мы как раз там реализуем проект. В перспективе 10 лет этот район будет развиваться очень активно, улицу Татищева расширят и продлят, так что от ВИЗа до Центра будет 15 минут на машине.

Станислав Оханов также отмечает, что исторические локации получают второе дыхание благодаря появлению в них крупных объектов, например, реконструкции парка-стадиона «Химмаш» к Чемпионату мира по футболу:

— Мы видим, как по-новому начинают играть территории, в том числе с точки зрения спроса на недвижимость и привлекательности территории для инвесторов и девелоперов, когда там появляются точки притяжения для жителей, а значит, и для бизнеса.

Локации, интересные для развития, есть и в центре города — но поскольку здесь много объектов культурного наследия (ОКН), возможности девелоперов по раскрытию всего потенциала этих участков ограничены. Если законодательство в отношении ОКН будет скорректировано, и инвесторы получат возможность системно работать с памятниками, приводить их в порядок и приспосабливать к современным нуждам города, центр Екатеринбурга получит мощный драйвер для развития.

Коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова рассказала, что на выставке «Российская строительная неделя» неоднократно отмечали, что город должен быть плотным, насыщенным — это современный тренд. И Екатеринбург этому тренду соответствует:

— Раньше мы часто слышали критику плотной застройки Екатеринбурга, но тренд развития экономики последних двух лет показывает, что плотная застройка развивает город, делает его удобнее.

Например, в последние годы экономисты обсуждают жизнеспособность одноэтажной Америки. Десятилетиями мир восхищался этой концепцией, освоением территории, а сейчас оказалось, что в этом кроется большая экономическая проблема, потому что территории с такой рассеянной плотностью погибают.

Так что Екатеринбург привлекателен своей компактностью, и в целом для девелопера не имеет значения, в каком именно районе города начинать проект, где застройщик видит для себя потенциал, тот район и будет ему удобен. Земля — это невоспроизводимый ресурс, так что любой участок ценен.

Станислав Оханов отметил: очень важно, чтобы новые районы города не превращались в сугубо спальные, а становились самостоятельными: чтобы там были рабочие места, чистые производства, развитая транспортная инфраструктура.

Директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») Нина Голубцова согласилась со Станиславом Охановым и обратила внимание, что на примере Академического района видно, как новая локация обретает все черты отдельного «города в городе»:

— Район развивается. Мы понимаем, что концепция «город в городе» невозможна без создания рабочих мест, так что у нас запланировано строительство офисных зданий, деловых центров на нашей территории.

На данный момент вопрос трудоустройства жителей закрывается с помощью малого бизнеса, а также за счет социальной инфраструктуры: 90% учителей и врачей, которые работают в школах и поликлиниках района, живут в Академическом. Этим специалистам, а также военнослужащим девелопер предоставляет специальные условия покупки жилья.

Руководитель отдела продаж УГМК-Застройщик Алена Фадеева поделилась, что для застройщика в городе есть еще потенциальные для развития площадки:

— Мы приступили к активной фазе строительства «Екатеринбург-Сити», где будут жилые башни, апарт-комплекс с возможностью проживания или передачи в управление застройщика. На ВИЗе начинаем возведение следующей очереди жилого квартала «Нагорный». Также в северной части города продолжаем развивать проект «Изумрудный бор». Уже ввели 10 жилых домов. В перспективе район прирастет социальными объектами — гимназией «Арт-Этюд» и детским садом. В планах — запустить второй квартал «Изумрудного бора» с новой концепцией.

Рост числа новостроек стимулирует высокий спрос на коммерческую недвижимость. В связи с этим на территории Сити, а в перспективе — на ВИЗе, появятся новые офисные пространства.

Руководитель отдела маркетинга «Гринвич-недвижимость» Анастасия Дударева рассказала, что качественно и в оптимальные сроки сделать комфортной для жизни большую территорию позволяют партнерские проекты:

— Когда в рамках одной территории объединяется несколько застройщиков, покупатели получают огромный выбор проектов с учетом опыта, технологий, продуктовых решений этих девелоперов. И что более важно — комфортную для проживания среду, развитую инфраструктуру даже при покупке квартиры в первой очереди проекта.

И это уже не прерогатива центра. Гринвич-недвижимость совместно с партнерами начинает реализовывать совместные проекты, в том числе и в отдаленные районах города. Например, Вторчермет, Уктус. Это районы, которые многие иногородние покупатели рассматривают как район «входа в город». И мы сможем предложить им продукт с интересными решениями, в том числе с местами прогулок и отдыха.

Брать объемами

В последние годы активно развивается строительство районов вокруг Екатеринбурга. Один из примеров развития — жилой комплекс «Совушки», который тюменский девелопер «Партнер» развивает на месте бывшего «Экодолья». Исполнительный директор обособленного подразделения девелоперского холдинга «Партнер» в Екатеринбурге Михаил Оганян рассказал, что проект пользуется популярностью у покупателей, потому что не все хотят жить в мегаполисе среди высоток, а мечтают об экологичном месте жительства, но максимально близко к центру:

— «Совушки» расположены в Чкаловском районе Екатеринбурга, рядом с Горным Щитом. Место очень интересное — одновременно в лесу и в черте города. У нас участок 140 гектар, очень большой. В «Совушках» есть кварталы с многоквартирными малоэтажными домами, кварталы с таунхаусами и с индивидуальными домами.

У нас практически нет свободных квартир в таунхаусах, том числе тех, которые мы еще даже не начали строить, мы видим, что происходит определенное перераспределение спроса со стороны населения, людям интересны такие продукты, в том числе как второй объект недвижимости для жизни.

Например, у наших клиентов есть квартиры в центральной части города или в его первом поясе, также они покупают недвижимость в локации с лесом, чтобы проводить выходные на природе, а многие потом вовсе принимают решение переехать из шумного центра. На руку играет и близость ко всей инфраструктуре, в том числе к Солнечному и Академическому.

Многоквартирные малоэтажные дома в проекте занимают примерно 50%, в перспективе десяти лет мы выйдем на показатели 340 тыс. кв. м жилья в многоквартирных малоэтажных домах. Для 140 га это небольшая цифра, тесно не будет. Также мы будем строить детский сад за свой счет, но потом передадим муниципалитету. Мы будем наполнять проект «Совушки» социальной инфраструктурой, построим большой парк, поселок будет сбалансирован.

Мы хотим создать полную самодостаточность жилого комплекса. В этом году начнем благоустройство 15 га леса, установим освещение, сделаем дорожки для прогулок. Затем построим спортивные и игровые площадки, обустроим зоны для выгула собак. На данный момент мы освоили меньше 20% территории.

Михаил Хорьков считает, что особую роль для развития города будут играть проекты КРТ, хотя этот процесс и не будет быстрым:

— В городе по-прежнему есть резервы для строительства, речь идет о частной застройке в центре города. Очевидно, что они будут преобразовываться и передаваться под КРТ. То же касается промышленных зон.

У нас есть территория застройки ветхими двухэтажными домами. Этих резервов нам хватит на ближайшие 20-30 лет точно. А что будет дальше? Может быть, мы подойдем к сносу хрущевок. В свое время, когда при Лужкове сносили хрущевки в Москве, в Екатеринбурге говорили: «Вот когда будет цена 1 тыс. долларов за кв. м, тогда мы и будем сносить хрущевки». У нас был период, когда квадратный метр стоил 2 и 2,5 тыс. долларов за метр, но хрущевки по-прежнему стоят.

Одним из заметных участников КРТ в Екатеринбурге стала федеральная компания «Самолет», которая активно формировала земельный банк в 2023 г. Например, в прошлом году группа «Самолет» приобрела площадку 1,7 га в Завокзальном районе, южнее перекрестка ул. Летчиков и Автогенного переулка. Там необходимо снести семь домов, после чего можно будет построить жилье для 1500 человек. Также застройщик выиграл торги на право вести реновацию участка на ул. Вилонова (Пионерский поселок). Кроме того, у группы есть большая площадка под застройку в пригороде Екатеринбурга.

Руководитель проекта группы «Самолет» в Екатеринбурге Георгий Шулев рассказал, почему компания предпочла участвовать в КРТ, а не заходить в Екатеринбург с точеными проектами:

— Мы видим, что КРТ — это нарастающий тренд не только в Екатеринбурге, но и по всей стране. Где-то КРТ и РЗТ работают в полную силу, где-то муниципальные власти пока что заняли выжидательную позицию, но в целом во всех регионах страны этот инструмент уже функционирует.

Что касается Екатеринбурга, то, на наш взгляд, участие в КРТ — один из потенциально привлекательных путей для развития в регионе. Участки, находящиеся «в рынке», зачастую ориентированы на точечную застройку либо имеют высокую цену. В некоторых локациях в городе существует жилой фонд, который можно и нужно обновлять, и один из инструментов для такого обновления — КРТ.

Более того, КРТ решает очень важную социальную проблему, связанную с улучшением жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде. К тому же, в данном случае органы государственной власти оказывают существенную поддержку девелоперу в вопросе выкупа ветхого и аварийного жилого фонда.

Сейчас у нас два проекта КРТ в Екатеринбурге — это проект на ул. Вилонова и проект на ул. Летчиков. По обоим мы находимся в плотном взаимодействии с администрацией города. Благодаря тому, что проекты КРТ готовятся заранее, у девелопера сокращаются сроки подготовки документов по планировке территории.

Планы на 2024 г. у группы «Самолет» амбициозные: мы планируем запустить реализацию первых проектов уже в этом году. Екатеринбург – особенный город с точки зрения изобилия продуктовых решений и в целом с высоким уровнем продукта, что также способствует росту интереса девелоперов к работе здесь.

Представитель ГК White Group (СЗ ИКАР) Владимир Щеколдин отметил, что их компания также участвует в КРТ, проекты расположены в Солнечном и Академическом районах, это направление наиболее привлекательно для девелоперов, потому что здесь есть развитая инфраструктура и транспортная доступность:

— Мы являемся участниками двух КРТ, объем строительства в них составит от 250 до 350 тыс. кв. м. В этом году планируем стартовать. С КРТ застройщикам всегда удобнее, потому что можно создать продукт с нуля, не оглядываясь на окружение. Я имею в виду, что при комплексном развитии территории мы проектируем удобные улицы, удобные пешеходные зоны, продумываем всю урбанистку, зоны отдыха для жителей нового района или микрорайона.

Получив участок площадью 50 тыс. кв. м, застройщик не имеет возможность комплексно решать эти задачи, приходится вписываться в окружающий ландшафт, а он не всегда привлекателен. А получив под застройку 2-3 га земли, девелопер может планировать будущее расположение домов, спроектировать центральную улицу и парк в качестве места притяжения будущих жильцов. Так что, конечно, в этом плане КРТ привлекательно. Практические все застройщики скажут, что хотят работать с КРТ.

DK.RU ранее публиковал спецпроект, в котором рассказывал о главных новостройках в ключевых районах Екатеринбурга.

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