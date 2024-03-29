Владельцы «Золотого яблока» выиграли иск о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза»

Группа предпринимателей требовала признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа торгового центра незаконными. Но Свердловский арбитражный суд иск не удовлетворил.

Предприниматели, владеющие частью площадей в ТЦ «Гермес-Плаза», заявили в суде, что проведенная в 2016 г. реконструкция нарушила их права и охраняемые законом интересы (в связи с уменьшением площади общего имущества), что разрешения части собственников на проведение работ не были получены, и что возникла угроза жизни и здоровью граждан. Они требовали, чтобы суд признал незаконными реконструкцию и строительство шестого этажа ТЦ и обязал ответчиков его снести.

Ответчиками по иску выступили собственники сети «Золотое яблоко» Иван Кузовлев и Максим Паняк. Как отмечает «Ъ-Урал», «Золотому яблоку» принадлежат основные помещения с четвертого по шестой этажи ТЦ, у компании более 80% голосов в здании.

Свердловский арбитражный суд признал, что реконструкция была проведена законно, и отказал группе предпринимателей в удовлетворении иска.

Ранее DK.RU сообщил, что 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска к Михаилу Юревичу и членам его семьи, партнерам Вадиму и Ирине Белоусовым, а также к юрлицам АО «Макфа», АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проспект» (коммерческая недвижимость), ООО «Родник» (ТРЦ), ООО «Отельстрой» и еще 28 компаниям и семи гражданам. Ведомство требует изъять акции компаний «из чужого незаконного владения».

29 марта все активы и счета предприятий холдинга «Макфа» в рамках иска были арестованы.