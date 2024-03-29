Генпрокуратура РФ пришла за «Макфой», «Челябинскоблгазом», «СМАКом» и еще 30-ю компаниями

Их акции хотят обратить в доход государства. По мнению ведомства, эти и другие компании имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары вели бизнес, работая на госслужбе.

28 марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска к Михаилу Юревичу и членам его семьи, партнерам Вадиму и Ирине Белоусовым, а также к юрлицам АО «Макфа», АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проспект» (коммерческая недвижимость), ООО «Родник» (ТРЦ), ООО «Отельстрой» и еще 28 компаниям и семи гражданам. Ведомство требует изъять акции компаний «из чужого незаконного владения».

Основанием для иска послужило то, что бенефициары компаний занимались бизнесом, будучи чиновниками. Михаил Юревич с 2000 по 2005 гг. был депутатом Госдумы, с 2005 по 2010 гг. — главой Челябинска, с 2010 по 2014 гг. — губернатором Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 гг. был депутатом Госдумы.

Генпрокуратура считает, что, став чиновником, Михаил Юревич «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на своих родственников и на делового партнера Вадима Белоусова. А также что Юревич и Белоусов создали круг доверенных лиц, которые возглавляли их предприятия и ими управляли.

Генпрокуратура потребовала наложить арест на движимое и недвижимое имущество предприятий, запретить вносить изменения в реестр акционеров, менять структуру управления и осуществлять любые регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРИП в отношении всех объектов.

Иск Генпрокуратуры принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.

СПРАВКА Агропромышленный холдинг «Макфа» — основной актив семьи Михаила Юревича. Предприятие возникло в результате слияния Сосновского комбината хлебопродуктов, Челябинской макаронной фабрики и Челябинским хлебокомбинатом № 1. В прошлом они были государственными. Сегодня «Макфа» входит в пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий, является значимым производителем круп и зерновых хлопьев. Производственные мощности холдинга находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае. Капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд руб., «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд руб.

DK.RU обратился в «Макфу» и «Смак» с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководители компаний пока от комментариев воздержались.

ОБНОВЛЕНИЕ от 29.03.2024 (12.55):

Все активы и счета предприятий холдинга «Макфа» в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии их в доход государства арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска.

Напомним, что 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций трех челябинских металлургических предприятий — ЧЭМК, Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов. До этого предприятия контролировала «Компания Эталон», принадлежащая Людмиле и Юрию Антиповым.

27 февраля Юрий Антипов был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, а после допроса отпущен под подписку о невыезде. В марте бывшие владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу на передачу государству заводов группы. В свою очередь Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с них, с их сына Михаила и АО «Компания Эталон» 26 млрд руб. 28 марта стало известно, что сумма иска выросла в пять раз.

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU, как в России идет процесс ползучей национализации.

Читайте также:

«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»

Возможны ли в России деприватизация жилья и контроль расходов физлиц — Роман Речкин

«Почему вы не дорезаете батоны и не переезжаете из центра?». Директор СМАКа — о насущном