У ЧЭМК сменился владелец, а с бывших собственников взыщут 26 млрд руб.

Росимущество стало единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината. Одновременно Генпрокуратура обвинила Антиповых в «незаконном обогащении», предъявив многомиллиардный иск.

Единственным владельцем 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) стала Российская Федерация в лице Росимущества, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц. Уставный капитал ЧЭМК составляет более 11,9 млрд руб. Гендиректором указан Павел Ходоровский, работающий на предприятии с 2001 г.

Как ранее писал DK.RU, до этого в правительстве обсуждалась схема, по которой 25% акций ЧЭМК будет передано госкорпорации Ростех (тем самым государство сохраняло бы контроль над предприятием), а 75% отойдут «наиболее эффективному инвестору-партнеру».

Среди возможных владельцев называли нескольких уральских промышленников: основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, экс-бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского и гендиректора УК «Уральская сталь» (металлургический холдинг, куда входит Загорский трубный завод и комбинат «Уральская Сталь») Дениса Сафина.

Предполагалось, что на частного инвестора лягут расходы по переносу вредного производства за пределы Челябинска.

Напомним, в начале года президент РФ Владимир Путин дал поручение челябинскому губернатору Алексею Текслеру перенести производство за город. Почти сразу начались разбирательства в суде — Генпрокуратура подала иск о незаконной приватизации ЧЭМК в 1900-х, в феврале суд это ходатайство удовлетворил. Промышленный актив отошел в ведение Росимущества. Вместе с ним государству перешли акции АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» — все три актива принадлежали семье предпринимателя Юрия Антипова.

В марте бывшие владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу на передачу государству заводов группы. Заседание назначено на 27 марта.

Между тем накануне стало известно, что Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с Юрия Антипова, его супруги Людмилы, сына Михаила и АО «Компания Эталон» 26 млрд руб., пишет РБК. Ведомство посчитало эти средства «незаконным обогащением» при заключении соглашения с «Урало-сибирской металлургической компанией» в октябре 2022 г.

По версии Генпрокуратуры, в рамках этого соглашения истцы были «освобождены от обязательств по возврату государственных средств», что «не имело экономической целесообразности».

Как уточнил РБК источник в надзорном ведомстве, «безвозвратное изъятие значительных активов не позволило получить их государству в качестве дохода от деятельности заводов, произвести за счет них модернизацию производства, увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить заработную плату работникам и реализовывать иные социальные программы на территории Кемеровской, Свердловской и Челябинской областей».

По его словам, Антипов использовал эти средства на содержание своей семьи, «иных доверенных и подконтрольных лиц, на их бизнес-проекты» в России и за рубежом, то есть совершал действия, «направленные на легализацию незаконно полученного обогащения». «Сделки, заключенные для достижения противоправного результата во вред публичным интересам и значимому для обороны страны производству, являются ничтожными и недействительны с момента их совершения (ст. 167 ГК РФ)», — уточнил собеседник РБК.

АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» перечисляли денежные суммы в пользу принадлежащей Антиповым головной компании — АО «Урало-сибирская металлургическая компания», заявил источник в Генпрокуратуре. «В последующем средства под видом займов выдавались Антипову Ю.В., который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца», — добавил он.

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