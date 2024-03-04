ЧЭМК, изъятый у Юрия Антипова, могут передать в управление корпорации «Ростех»

Эта схема сейчас обсуждается в правительстве. Если ее примут, под управлением государства останется четверть акций предприятия, остальное передадут частному инвестору.

В правительстве РФ началось обсуждение дальнейшей судьбы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом РБК рассказали сразу два источника.

Напомним, в начале года президент РФ Владимир Путин посетил Челябинск и на совещании с губернатором Алексеем Текслером дал поручение перенести вредное производство за пределы города. Сразу после этого начались разбирательства в суде — Генпрокуратура подала иск о незаконной приватизации ЧЭМК в 1900-х, в феврале суд это ходатайство удовлетворил. Промышленный актив отошел в ведение Росимущества. Вместе с ним государству были возвращены акции АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» — все три актива принадлежали семье предпринимателя Юрия Антипова.

Как утверждают источники издания, скорее всего, пакет акций ЧЭМК будет разделен — 25% Росимущество передаст госкорпорации Ростех (сохранив тем самым у государства контрольный пакет), а 75% отойдут «наиболее эффективному инвестору-партнеру», который и станет финансировать перенос производства за город.

При этом речи о закрытии ЧЭМК не идет. Как указывалось в иске Генпрокуратуры, активы Антипова — это крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемые при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов, то есть в сегодняшней ситуации это стратегически важные направления.

Отмечается, что уже есть вероятные претенденты на активы уральского промышленника. Среди них называют основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, а также Дмитрия Пумпянского, экс-бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара», и Дениса Сафина, гендиректора УК «Уральская сталь» (металлургический холдинг, куда входит Загорский трубный завод и комбинат «Уральская Сталь»). Впрочем, на запрос РБК в «Синаре» и ТМК ответили, что не участвуют в подобных переговорах.

Напомним, ЧЭМК, Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов контролировала «Компания Эталон», принадлежащая Людмиле и Юрию Антиповым. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций этих предприятий в собственность государства. Аргументы прокураторы базировались на том, что заводы были незаконно приватизированы: согласно правилам приватизации на 1992 г., решение о передаче заводов в частную собственность должно было принимать правительство, но кабмин такого решения не выносил; приватизацию утвердили местные власти, которые действовали с превышением полномочий.



Как рассказывали эксперты DK.RU, подобная приватизационная схема в 1990-е использовалась повсеместно, со всеми промышленными предприятиями. И только теперь ее стали признавать незаконной.