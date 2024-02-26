Свердловский завод после иска Генпрокуратуры передали государству

«Серовский завод ферросплавов», как и еще несколько предприятий «Компании Эталон» переходят в государственную собственность. Такое решение суд вынес на закрытом заседании.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность государства акций подконтрольных «Компании Эталон» предприятий, включая «Серовский завод ферросплавов». Решение опубликовано в картотеке дел, заседание суда прошло в закрытом формате.

Иск к «Компании Эталон» и ее владельцам, Людмиле и Юрию Антиповым, был подан в начале февраля. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер и арестовал акции головной компании и имущество подконтрольных заводов. Также суд запретил органам управления спорных заводов принимать решения, включая вопросы сделок с имуществом или выплат дивидендов, пишет «РБК Екатеринбург».

Напомним, в 2012 г. Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК) создали бизнесмены из Челябинска Александр Аристов и Юрий Антипов. бизнес разделили в 2020 г., Антипов стал собственником металлургических предприятий. Летом 2023 г. материнская УСМК завершила реорганизацию, присоединившись к АО «Компания Эталон». В АО вошли активы группы, включая ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, Катав-Ивановский литейный завод, «Метагломерат» и «Кузнецкие ферросплавы».

Как ранее писал DK.RU, эксперты считают дело «Компании Эталон» очередным примером «деприватизации». Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал изданию об этом явлении:

Генпрокуратура обращается в арбитражный суд. Суть ее иска сводится к тому, что недавно они провели проверку и обнаружили, что приватизация предприятия прошла с существенными нарушениями, поэтому ее надо признать недействительной и вернуть актив в собственность государства. Подчеркну, речь идет о процедурах приватизации, имевших место 25–30 лет назад. И истцом выступает не прокуратура субъекта РФ, а Генеральная прокуратура РФ. В чем разница? Когда речь идет о текущих нарушениях закона и восстановлении законности в «обычном» порядке, истцом выступает прокуратура субъекта РФ. Предъявление иска Генпрокуратурой свидетельствует о важности спора для государства, его заинтересованности в соответствующем активе. Судьи по умолчанию исходят из того, что иск Генпрокуратуры должен быть удовлетворен.

Юрист отмечает: подобные иски начали массово инициироваться Генеральной прокуратурой и ФАС РФ два-три года назад. Первым заметным иском об оспаривании приватизации было дело «Башнефти» (2014–2015 гг.), в результате которого компания вернулась в госсобственность:

Можно предположить, что этим ведомствам поставлена задача по возвращению в госсобственность различных сырьевых активов — предприятий, которые занимаются добычей или переработкой сырья, используемого в оборонной промышленности, либо важного для обеспечения национальной безопасности (как власти ее понимают). Мы видим, что Генеральная прокуратура действует по одной схеме и регулярно предъявляет иски крупным сырьевым компаниям. Схожую задачу выполняет ФАС России, но основной упор сделан на Генпрокуратуру. На мой взгляд, это спланированная активность по возврату имущества в госсобственность.

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