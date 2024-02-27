Экс-владельца национализированного ЧЭМК отпустили под подписку о невыезде после допроса

26 февраля суд передал «Серовский завод ферросплавов» и еще несколько предприятий «Компании Эталон» в государственную собственность. А экс-владельца Юрия Антипова задержали силовики.

Вчера экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив процессуальный статус Юрия Антипова.

Дело расследует МВД. Оперативные мероприятия проводит ФСБ.

27 февраля челябинский канал «Губерния» сообщил, что после допроса бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций трех челябинских металлургических предприятий — ЧЭМК, Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов. До вчерашнего дня предприятия контролировала «Компании Эталон», принадлежащая Людмиле и Юрию Антиповым.

Генпрокуратура сочла (и Арбитражный суд с ней согласился), что заводы были незаконно приватизированы в 1990-х. Согласно правилам приватизации на 1992 год, решение о передаче заводов в частную собственность должно было принимать правительство, но кабмин такого решения не выносил; приватизацию утвердили местные власти, которые действовали с превышением полномочий.



Ответчики с этим аргументом не согласились. Позиция защиты: приватизация заводов шла по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU, как в России идет процесс ползучей национализации.

Напомним, в марте 2023 г. стало известно, что гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин проходит обвиняемым по двум делам — о срыве гособоронзаказа и о злоупотреблении полномочиями. По версии Генпрокуратуры, Гайсин управлял предприятием, будучи депутатом Госдумы (с 1995 по 1999 гг.), что запрещено законом, и использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. Он якобы выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмена отправили под домашний арест, его имущество, в том числе завод «Исеть», стремительно изъяли в пользу государства.

В настоящий момент Малика Гайсина обвиняют в растратах, злоупотреблении полномочиями и присвоении средств на сотни миллионов рублей.