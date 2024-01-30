Малика Гайсина обвинили в растратах, злоупотреблении полномочиями и присвоении средств

Ленинский суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела бизнесмена по существу. Все эпизоды обвинения связаны с его деятельностью на посту гендиректора завода «Исеть».

Малику Гайсину предъявили обвинение по трем статьям: ст. 160, ч. 4 УК РФ «Растрата в особо крупном размер», ст. 201, ч. 1 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 160 ч. 1 УК РФ «Присвоение».

В чем конкретно обвиняют бизнесмена:

В выдаче с 2016 по 2018 гг. займов подконтрольным компаниям ООО «Уралтрейдконсалтинг» (168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (165 млн руб.). Таким образом бизнесмен причинил заводу «Исеть» ущерб в 333 млн руб. В переводе в 2019 г. 30 млн руб. со счетов завода «Исеть» аффилированному с ним ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал. В выдаче с 2018 по 2019 гг. подконтрольным компаниям ООО «Березовский хлеб», ООО «Копейский хлебокомбинат», ООО «Первоуральский хлебокомбинат» и ООО «Сысертский хлебокомбинат» займов на общую сумму 22,8 млн руб. Этим бизнесмен причинил имущественный ущерб заводу «Исеть».

Отмечается, что при принятии решений обвиняемый игнорировал мнение совета директоров завода. Полученные средства, по версии следствия, «оседали» на счете в банке «Вятич», учредителем которого был Гайсин.

Совладельцем завода «Исеть» является «Ростех», поэтому предприниматель нанес многомиллионный ущерб государству. По совокупности обвинений Малику Гайсину грозит до 15 лет лишения свободы.

Бизнесмен отрицает, что виновен. Позиция защиты: все займы вернулись на счета «Исети». Более того, в результате финансовых операций Малика Гайсина предприятие заработало 59 млн руб.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с Малика Гайсина 628 млн руб. В эту сумму оценили убытки за неисполнение госконтракта на заводе «Исеть», которым владел Гайсин.

Напомним, что совет директоров завода «Исеть» расторг трудовой договор с Маликом Гайсиным. Находясь под арестом, он все же оставался главой компании. Сейчас завод возглавляет Константин Мединский, который ранее был первым заместителем генерального директора «Исети», а до этого работал еще на нескольких заводах Среднего Урала.

Несколькими неделями ранее на заводе был выбран новый совет директоров. В его состав вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Лиц, аффилированных с Гайсиным, в новом составе нет.