Малик Гайсин больше не директор завода «Исеть»

Находящийся под арестом с марта 2023 г. бизнесмен все эти месяцы оставался генеральным директором предприятия. Теперь завод возглавляет его бывший первый заместитель Константин Мединский.

Совет директоров завода «Исеть» расторг трудовой договор с экс-владельцем предприятия Маликом Гайсиным. Последний, напомним, уже полгода находится под арестом, однако все это время оставался генеральным директором компании. Заседание совета директоров по рассмотрению этого вопроса должно было состояться 1 декабря, однако его перенесли, в итоге решение вынесли 12 декабря.

Теперь завод возглавляет Константин Мединский, ранее он был первым заместителем генерального директора «Исети», до этого работал еще на нескольких заводах Среднего Урала.

Напомним, на заводе был выбран новый совет директоров. В его состав вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Лиц, аффилированных с Гайсиным, в новом составе нет.

Как ранее писал DK.RU, Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере с марта этого года. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн руб. По иску Генпрокуратуры принадлежавший ему завод «Исеть» был изъят в доход РФ.

Добавим, что в конце июля 2023 г. Генпрокуратура также предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».