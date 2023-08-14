Генпрокуратура потребовала изъять часть активов бизнесмена Малика Гайсина

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры к Малику Гайсину об изъятии в доход государства принадлежащих ему акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич».

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры к Малику Гайсину об изъятии в доход государства принадлежащих ему акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Сам предприниматель на заседание не явился, его интересы и интересы компаний представляли адвокаты. Они также ходатайствовали о переносе дела в арбитраж и просили еще месяц на изучение материалов. В обоих требованиях суд им отказал, сообщает 66.RU.

В конце июля Генпрокуратура предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии надзорного ведомства, с 1995 по 1999 гг. Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем.

В Генпрокуратуре считают, что для сокрытия этого факта Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич» и учредил фирмы «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций.

Кроме того, Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн руб.

Ранее мы писали, что Свердловский Арбитраж арестовал счета и имущество Малика Гайсина в рамках банкротства 8 июня 2023 г.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество Малика Гайсина, счета, акции банка «Вятич», а также принадлежащие бизнесмену доли в 13 компаниях («Уралбиофарм — Север», «ТС «Уральский Хлеб», «Вагран», «Корона Тэхет», «Салторо», «Солтан Роял», «Бордж», «Ханты-Мансийская районная аптека», «Научная Опытная Селекционная Станция Виноградарства», «Индра-М», «Каллисто», «Хитен» и «Ханты-Мансийская аптека»). Суд также запретил Гайсину совершать регистрационные действия по отчуждению недвижимого имущества и снимать с регистрационного учета транспорт.

28 июля стало известно, что Арбитражный суд снял арест со счетов бизнесмена. Решение об отмене обеспечительных мер по делу о банкротстве бизнесмена опубликовано в картотеке суда, речь идет о 520 тыс. руб.

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