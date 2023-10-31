В совет директоров «Исети» войдут столичные топ-менеджеры и представители госструктур

Новый совет директоров должен быть выбран через месяц. Сейчас известно о семи предложенных кандидатурах, ни одно из имен не имеет отношения к бывшему владельцу завода Малику Гайсину.

В органы управления завода «Исеть» не войдут лица, имеющие отношение к экс-владельцу предприятия Малику Гайсину. ЕАН пишет, что в списке предложенных кандидатур для совета директоров и ревизионной комиссии по большей части директора московских фирм и представители Ростеха и Росимущества.

Внеочередное собрание акционеров завода назначено на 27 ноября, на нем должны будут выбрать новый совет директоров. В сообщении на сервере раскрытия информации говорится о семи предложенных кандидатурах, это Александр Черковский, Юрий Плясунов, Александр Гапонов, Илья Карпов, Никита Кожемякин, Анна Дрокова, Павел Горшков. В списке аффилированных лиц «Исети», который раскрывался по итогам первого полугодия 2023 г., не было ни одного из упомянутых людей.

Александр Черковский, по данным сервиса ЛИК, — генеральный директор расположенного в Мытищах АО «Радиоприборснаб». Александр Гапонов — владелец кирпичного завода в Рязани.

Илья Карпов является руководителем управления имущественных отношений и приватизации крупнейших предприятий Росимущества. Анна Дрокова, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» — заместитель начальника отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса.

В ревизионную комиссию завода войдут три человека: Александр Кужекин, Владимир Кутин и Альберт Айгинин.

Александр Кужекин является генеральным директором трех подконтрольных «Ростеху» фирм — «РТ-Транссервис», «РТ-Туризм» и АО «ВО «Станкоимпорт». Альберт Айгинин — директор и управляющий партнером консалтинговой компании ООО «НБК-групп».

Напомним, в конце июля 2023 г. Генпрокуратура предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии надзорного ведомства, с 1995 по 1999 гг. Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем.

В Генпрокуратуре считают, что для сокрытия этого факта Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич» и учредил фирмы «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций.

Кроме того, Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что Свердловский Арбитраж арестовал счета и имущество Малика Гайсина в рамках банкротства 8 июня 2023 г.

28 июля стало известно, что Арбитражный суд снял арест со счетов бизнесмена. Решение об отмене обеспечительных мер по делу о банкротстве бизнесмена опубликовано в картотеке суда, речь идет о 520 тыс. руб.