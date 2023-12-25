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Генпрокуратура выдвинула новое обвинение в адрес Малика Гайсина

Генпрокуратура выдвинула новое обвинение в адрес Малика Гайсина
Иллюстрация: freepik.com

Ведомство требует взыскать с бизнесмена дополнительно 628 млн руб. Защита Гайсина на слушании в гражданском суде заявила, что дело следует перенести в арбитраж.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Генпрокуратура потребовала взыскать с бизнесмена Малика Гайсина еще 628 млн руб. В эту сумму оценили убытки за неисполнение госконтракта на заводе «Исеть», которым владел Гайсин.

Гражданский иск 25 декабря рассматривают в Ленинском районном суде Екатеринбурга, Малик Гайсин на слушание не пришел, его адвокаты настаивают на том, чтобы процесс перенесли в арбитражный суд. Напомним, также сегодня в Ленинском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела против Гайсина, его обвиняют в превышении полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие полагает, что Малик Гайсин, будучи генеральным директором завода «Исеть», выдал невозвратные займы подконтрольным компаниям и нанес этим ущерб «Ростеху». Адвокат бизнесмена заявлял, что речь идет о займах на сумму в 333 млн руб., которые возвращены. В конце июля 2023 г. Генпрокуратура также предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По совокупности статей подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 13 декабря стало известно, что совет директоров завода «Исеть» расторг трудовой договор с Маликом Гайсиным. Находясь под арестом полгода, он все же оставался главой компании. Но теперь завод возглавляет Константин Мединский, который ранее был первым заместителем генерального директора «Исети», а до этого работал еще на нескольких заводах Среднего Урала. 

Несколькими неделями ранее на заводе был выбран новый совет директоров. В его состав вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Лиц, аффилированных с Гайсиным, в новом составе нет.

Автор: Александра Клименко
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