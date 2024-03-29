Екатеринбуржцы подверглись массовой атаке мошенников: плюс 30% за год

В 70% преступлений мошенники представляются силовиками. На втором месте — сообщения подчиненным от «руководителей» компаний. Каждый пятый рубль из похищенных средств — деньги, взятые в кредит.

УМВД по Екатеринбургу зафиксировало резкий всплеск мошеннических звонков и сообщений в мессенджерах в январе-феврале 2024 г.

По итогам двух месяцев на территории Екатеринбурга зарегистрировано 435 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 275 совершены в сфере IT-технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост общего количества мошеннических действий составил более 30%, в сфере IT — 27,5 %, — рассказал начальник городской полиции Максим Метелица.

Чаще всего (70% зарегистрированных преступлений) мошенники звонили жертвам и представлялись представителями правоохранительных органов. Обычно они просят жертв обналичить средства и перевести их на «безопасный» счет.

Во второй по популярности схеме мошенники отправляют сотрудникам от лица «руководителей» сообщения с требованием оказать содействие силовикам.

Сейчас распространяется новая схема мошенничества: жертва получает на электронную почту сообщение от «налогового органа» с требованием перейти по ссылке и предоставить декларацию о доходах.

Далее человек попадает на страницу идентификации, где ему надо ввести ФИО, данные банковских карт и трехзначный код с ее стороны. Делается это для того, чтобы вывести деньги с его счета, — предупредил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко (цитата по «Ъ»).

По его словам, каждый пятый рубль из похищенных средств — это кредитные деньги.

Как пишет JustMedia.ru, схему с письмами от «налоговой» сперва «обкатали» в Башкирии.

Напомним, что за 2023 г. мошенники похитили со счетов граждан 15,8 млрд руб.

По нашим данным, в прошлом году увеличилось количество атак, отраженных банками. Но увеличилось и количество успешных атак — почти 1,2 млн операций совершаются без согласия клиентов. По-прежнему люди берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства. У каких-то банков эта доля больше, у каких-то — меньше. Люди не просто теряют деньги — иногда у них появляется большой долг, который приходится выплачивать всю жизнь. Мы много делаем для защиты средств граждан, многие банки научились защищать свои интересы, но видим, что кибермошенники очень изобретательны. Поэтому, к сожалению, перелома пока не произошло, — отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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