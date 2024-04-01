Минус 30%. Спрос на ипотеку рекордно упал в 2024 г.

Также на 8,7% сократилось количество заявок на потребительские кредиты. Рынок охлаждается за счет высокой ключевой ставки ЦБ и высокой долговой нагрузки россиян.

С октября 2023 г. по март 2024 г. количество заявок на получение потребительских кредитов упало на 8,7% (или 2 млн ед.), а количество заявок на ипотеку сократилось на 28,0% (0,14 млн ед.), пишут «Известия» со ссылкой на исследования НБКИ.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал падение спроса на кредиты с мерами Центробанка по охлаждению рынка: ростом ключевой ставки со второй половины 2023 г.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что возросшие ставки оказали влияние на спрос со стороны населения:

Ставки растут, а инфляционные ожидания снижаются. Если несколько месяцев назад заемщики могли привлекать кредиты в расчете на то, что завтрашняя инфляция обесценит их обязательства, то сейчас инфляционные ожидания постепенно ослабевают. Поэтому привлекательность кредитов уменьшается.

В ЦБ добавили, что на фоне удорожания кредитов выросла обещанная доходность по вкладам, так что люди предпочитают отложить покупку и разместить средства на депозите на привлекательных условиях.

Для регулятора снижение спроса на необеспеченные кредиты очень важно, говорят эксперты. Однако в этом сегменте до сих пор добиться нужных показателей ЦБ не может. В «Обзоре банковского сектора» сказано, что рост потребкредитования в феврале составил 0,9%, покупательская активность остается повышенной.

Регулятор ожидает замедления розничного кредитования до 5–10% против 23% в прошлом году. При этом на рынке ипотеки охлаждение идет быстрее, добавляет Алексей Волков:

На сокращение числа ипотечных заявок почти на 30% с октября также повлияли изменения условий выдачи на льготных условиях, в том числе снижение лимитов кредитования в крупнейших регионах страны с 12 млн до 6 млн руб. На снижении спроса на ипотеку сказалось и увеличение первоначального взноса до 30%, — говорит эксперт.

Директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов говорит, что спрос на кредиты со стороны населения падает еще и по той причине, что многие люди предельно закредитованы:

Закредитованность населения за последние три-четыре года выросла до рекордных уровней. Люди в основном понимают, что у посильной долговой нагрузки есть предел. Имеется в виду, что после выплат по кредитам должны оставаться средства для более-менее нормального поддержания жизни, — говорит он.

Юрий Беликов полагает, что снижение спроса на кредиты будет продолжаться ближайшие несколько месяцев:

Сформированные в последние годы долги у граждан останутся, и их значительная часть имеет долгосрочный характер, что в первую очередь обусловлено произошедшим и своевременно не сдержанным бумом ипотечного кредитования.

Как рассказывал DK.RU, объем сделок с использованием льготных ипотечных займов на первичном рынке достигал порядка 90% в 2023 г. Правительство намерено сократить эту цифру до 25%.

При этом по поручению президента РФ Владимира Путина правительство продлит действие семейной ипотеки до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены.