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Поднимем демографию. Семейную ипотеку в России продлили до 2030 г.

Поднимем демографию. Семейную ипотеку в России продлили до 2030 г.
Иллюстрация: pexels.com

На реализацию программы в 2024 г. дополнительно потребуется 260 млрд руб. Глава Минфина рассказал, сколько всего денег на поддержку многодетных семей будет выделено в ближайшие шесть лет.

#НОВОСТИ

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство продлит действие семейной ипотеки до 2030 г. Соответствующее заявление главы Минфина Антона Силуанова размещено на сайте ведомства.

По словам Силуанова, для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены.

Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми, — отметил Антон Силуанов.

Ведомство подсчитало, сколько денег потребует продление программы. В 2024 г. из бюджета будет выделено 260 млрд руб. — с учетом роста ключевой ставки. Всего же до 2030 г. планируется потратить на программу 1,5 трлн руб.

Министр подчеркнул, что мера поддержки будет адресной — это позволит снизить количество льготных кредитов и не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. По итогам 2023 г. объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%:

Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков, — добавил Силуанов.

Кроме того, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тыс. руб. можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Напомним, что программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 г. На 2024 г., по предварительным расчетам, на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд руб.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 29 февраля президент заострил внимание на демографической ситуации — он считает, что главная проблема в том, что молодые россияне не спешат обзаводиться детьми, в итоге рождаемость в стране падает. «Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул Путин.

Как писал DK.RU, численность населения России на 1 января 2024 г. составляет 146,204 млн человек. За 2023 г. население страны сократилось на 243,8 тыс. человек или на 0,17%.

Автор: Андрей Широков
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