Поднимем демографию. Семейную ипотеку в России продлили до 2030 г.

На реализацию программы в 2024 г. дополнительно потребуется 260 млрд руб. Глава Минфина рассказал, сколько всего денег на поддержку многодетных семей будет выделено в ближайшие шесть лет.

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство продлит действие семейной ипотеки до 2030 г. Соответствующее заявление главы Минфина Антона Силуанова размещено на сайте ведомства.

По словам Силуанова, для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены.

Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми, — отметил Антон Силуанов.

Ведомство подсчитало, сколько денег потребует продление программы. В 2024 г. из бюджета будет выделено 260 млрд руб. — с учетом роста ключевой ставки. Всего же до 2030 г. планируется потратить на программу 1,5 трлн руб.

Министр подчеркнул, что мера поддержки будет адресной — это позволит снизить количество льготных кредитов и не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. По итогам 2023 г. объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%:

Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков, — добавил Силуанов.

Кроме того, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тыс. руб. можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Напомним, что программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 г. На 2024 г., по предварительным расчетам, на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд руб.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 29 февраля президент заострил внимание на демографической ситуации — он считает, что главная проблема в том, что молодые россияне не спешат обзаводиться детьми, в итоге рождаемость в стране падает. «Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул Путин.

Как писал DK.RU, численность населения России на 1 января 2024 г. составляет 146,204 млн человек. За 2023 г. население страны сократилось на 243,8 тыс. человек или на 0,17%.