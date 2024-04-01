Минимум за 5 лет. Поставки вина в Россию из ЕС упали на 40%

Поставки вина из ЕС сокращаются после повышения с 1 августа 2023 г. таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Зато растут поставки вина из Аргентины, Чили и ЮАР.

С 1 августа 2023 г. по 31 января 2024 г. страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 гг., пишет РБК со ссылкой на статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

За полгода страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Страны-лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы, пишет издание. Например, крупнейший поставщик тихого вина в Россию — Латвия сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл. Следом идет Польша — она единственная из европейских стран нарастила поставки на 21%. Источник издания среди российских импортеров алкоголя связывает это с тем, что в Польше собирается все вино, которое поставщики везут из разных стран в рамках параллельного импорта перед конечной отправкой в Россию. Поставки вина из Испании упали на 66%, Германии — на 25%, а из Португалии на 6%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин напоминает, что статистика Еврокомиссии основана на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении:

Именно поэтому в число лидеров по поставкам в Россию традиционно входят не относящиеся к винодельческим страны Прибалтики. Латвия — это крупнейший экспортный хаб, где занимающиеся импортом вина российские компании наносят на товар акцизные марки, без которых ввоз алкогольной продукции до недавнего времени был запрещен, — говорит эксперт.

Александр Липилин добавил, что после повышения с 1 августа 2023 г. таможенных пошлин на вино из недружественных стран поставки из ЕС действительно сокращаются. Как сообщал DK.RU, с 1 августа 2023 г. ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран были подняты с 12,5% до 20% (но не менее $1,5 за литр).

Активнее всего теперь растут поставки вина из Аргентины, Чили и ЮАР, на которые повышение таможенных пошлин не распространяется, — говорит эксперт.

Также участники рынка полагают, что поставки вина в Россию будут наращивать Италия и Грузия.

Ранее DK.RU рассказывал, что Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, чтобы защитить российских производителей. Кроме того, виноделы призывают установить с 1 сентября 2024 г. квоту в 20% для российского вина в магазинах, а в дальнейшем увеличить ее до 50%. Такую же меру предлагается распространить на кафе и рестораны — не менее 50% наименований в винной карте должны быть отечественного производства.