Виноделы России просят поднять пошлины до 200% на вина из «недружественных» стран

Ассоциация виноделов просит защитить российских производителей и настаивает на том, что доля отечественного вина в магазинах, кафе и ресторанах должна составлять не менее 50% всего ассортимента.

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников:

Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%.

Напомним, что с 1 августа 2023 г. ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран повысили с 12,5% до 20% ( но не менее $1,5 за литр).

Ассоциация также предлагает отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.

Кроме того, виноделы призывают установить с 1 сентября 2024 г. квоту в 20% для российского вина в магазинах, а в дальнейшем увеличить ее до 50%. Такую же меру предлагается распространить на кафе и рестораны — не менее 50% наименований в винной карте должны быть отечественного производства.

Напомним, как сообщал DK.RU, Сухумский винный завод «Вина и воды Абхазии», который является крупнейшим экспортером вина из Абхазии в Россию, приостановил работу из-за резкого роста стоимости акциза.

Ранее DK.RU публиковал рейтинг лучших отечественных вин 2021 г. по версии Forbes. Лидером рейтинга стало сухое красное Пино нуар «Семейный резерв» от Sikory. Производится вино в Краснодарском крае и продается по 1800 руб. за бутылку, объем производства 250 тыс. бутылок в год.

На втором месте — сухое красное вино Каберне фран «Эссе» от компании «Сатера». Стоимость вина — 800 руб. за бутылку.

На третьем месте — сухое красное вино Каберне фран от «Винного клуба Бельбек» по 1100 руб. за бутылку.

В топ-10 также вошли: розовый брют Victor Dravigny от Абрау-Дюрсо, сухое красное Мерло «Высокий Берег» от Кубань-Вино, сухое красное «Черное из Черного» от Мысхако, сухое красное «Лимитированная серия» от Усадьбы Перовских, белое Шардоне из Поместья Голубицкое, сухое красное Formula Q от Фанагории и коллекционный белый брют Cuvee de Vitmer от Золотой Балки.

Добавим, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о разрешении на размещение информации о российских виноделах в рекламе. Минздрав готовит дополнительные рекомендации для граждан по сохранению здоровья при потреблении вин.