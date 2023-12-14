Вино полезно для здоровья. Минздрав разрешит рекламировать спиртное

Продвигать российские винодельни в официальной рекламе собирается разрешить Госдума. Минздрав готовит дополнительные рекомендации для граждан по сохранению здоровья при потреблении вин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о разрешении на размещение рекламной информации о видах винодельческой продукции (вино, игристое вино и крепленое вино), а также о винограде, использованном для производства. Допускается также реклама винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров.

Минздрав и Роспотребнадзор вправе разработать дополнительные рекомендации для граждан по сохранению их здоровья при потреблении продукции виноделия, которые будут размещаться на рекламных плакатах. При этом нельзя будет упоминать конкретные торговые марки вина, использовать изображения бутылок с такой информацией.

Авторы инициативы таким образом надеются помочь жителям южных регионов, которые инвестируют в производство, создают собственные виноградники и виноградные питомники. Задача по развитию виноградарства и виноделия не может быть полноценно решена без продвижения российского вина на внутреннем рынке, говорится в пояснительной записке.

Сергей Алтухов, один из авторов закона, считает что по понятным причинам потребители ориентируются на известные раскрученные импортные бренды. И не знают об отечественных производителях. Закон поможет установить и туристические указатели в Крыму:

Малые винодельческие хозяйства смогут увеличить узнаваемость региональных вин российского производства. Появится возможность устанавливать указатели винных маршрутов. На комитете высказывались предложения расширить географию для такой рекламы, но мы настаиваем, что целесообразна она будет только в регионах с винодельческой культурой. Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов РФ и играют в их экономике важную роль. В Краснодарском крае, который я представляю, 233 производителя занимаются виноградарством, 93 — виноделием, в том числе 42 крестьянско-фермерских хозяйства. Это небольшие, часто семейные предприятия с ручным сбором и обработкой винограда. Тяжелое сельскохозяйственное производство, с длинным производственным циклом и инвестициями. Данный законопроект направлен на поддержку как раз таких производителей.

Сделать это можно только повышением информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формированием культуры потребления вина.

В России поднимут пошлину на импортное вино. Мера должна стать альтернативой полному запрету на ввоз импортного вина. Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов предложила ограничить импорт вина из недружественных стран вплоть до запрета ввоза иностранной продукции. При этом цены на вино и коньяк вырастут еще на 5-10%.

Инвестор и главный идеолог проекта о производстве вина в сибирской деревне Вячеслав Камолкин рассказал DK.RU о работе российской российского винодельческого бизнеса. Под Омском он выпускает продукцию: четыре вида вина из темного и светлого винограда, имеет все лицензии и акцизы. В планах — выход в более премиальный сегмент.