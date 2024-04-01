СОСПП предотвратил избыточные барьеры для бизнеса благодаря участию в ОРВ

Всего за 2023 год в рамках оценки регулирующего воздействия союз направил свои предложения по 32 проектам нормативных актов на региональном и федеральном уровне. Чего удалось добиться?

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — один из наиболее эффективных механизмов влияния на судьбу нормативных актов, которые содержат требования к деятельности бизнеса. Он позволяет на ранней стадии до введения в действие нормативного правового акта обеспечить баланс интересов всех сторон.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, в прошлом году союз направил свои предложения по 32 проектам нормативных актов (19 федеральным и 13 региональным) и по двум действующим областным актам: какие-то законы эксперты предложили изменить, какие-то доработать.

Участвуя в публичных консультациях, эксперты СОСПП способствуют изменению регуляторной среды, помогая предотвратить введение избыточных барьеров и издержек для бизнеса. Союз выступает важным звеном коммуникации, информируя предприятия о планируемых изменениях законодательства, оформляет аргументированные отзывы, выстраивает контакт с органами власти, когда необходимо — отстаивает мнение бизнеса на согласительных совещаниях.

Руководство союза понимает, что наши предприниматели в первую очередь заняты управлением бизнесом. Но правовые условия могут создавать существенные издержки для их работы. Поэтому мы берем на себя вопрос отслеживания проектируемого регулирования, взаимодействия с ведомствами в интересахбизнеса. Кроме того, при участии в ОРВ мы переводим с «языка чиновников» на «язык бизнеса» и наоборот, — отметил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Так, благодаря участию союза в ОРВ, удалось предотвратить избыточное квотирование рабочих мест для инвалидов на промышленных предприятиях.

Кроме того, эксперты союза добились изменения условий предоставления поддержки импортозамещающим производствам, которые могут рассчитывать на аренду земельных участков без проведения торгов. Раньше предприятия могли рассчитывать на эту меру при условии предоставления банковской гарантии, что уменьшало финансовую выгоду для предприятий. Также принято в работу предложение предоставлять градостроительный план земельного участка до заключения договора аренды.

На региональном уровне эксперты СОСПП добились сохранения сниженной ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской области и за неразграниченные земли.

На федеральном уровне был принят приказ Минтранса с учетом замечаний и предложений экспертов союза относительно перечня обязательных платных услуг на автовокзалах.

Всего в обсуждении регулирования в прошлом году принимали участие 20 экспертов СОСПП — это представители предприятий, входящих в союз, специалисты в определенных сферах деятельности.

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