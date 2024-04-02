Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
Активы банка по итогам 2023 года составили 686 млрд руб., собственные средства (капитал) банка за отчетный год увеличились с 77,3 млрд руб. до 90 млрд руб.
Прибыль банка по итогам года составила 11,7 млрд руб. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 году кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KBNzG