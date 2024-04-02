Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
92,36
99,52
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Активы банка по итогам 2023 года составили 686 млрд руб., собственные средства (капитал) банка за отчетный год увеличились с 77,3 млрд руб. до 90 млрд руб.

#НОВОСТИ

Прибыль банка по итогам года составила 11,7 млрд руб. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом. 

В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 году кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом. 

Справка:

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1337 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KBNzG 

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • Salamander, Rieker, Reebok: в РФ вырастет число магазинов, продающих обувь мировых брендовSalamander, Rieker, Reebok: в РФ вырастет число магазинов, продающих обувь мировых брендов
  • В России новый долларовый миллиардер. Он заработал состояние на разработке ПОВ России новый долларовый миллиардер. Он заработал состояние на разработке ПО
  • Герои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с ОлимпаГерои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с Олимпа
  • Только хорошие новости: читай, отдыхай. Премьера рубрикиТолько хорошие новости: читай, отдыхай. Премьера рубрики
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.