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На девелоперский рынок Екатеринбурга выходит новый игрок. На этот раз — из Удмуртии

На девелоперский рынок Екатеринбурга выходит новый игрок. На этот раз — из Удмуртии
Иллюстрация: ижевск.талан.рф

Уральская столица станет 12-м городом присутствия компании. Здесь «Талан» планирует реализовать сразу два проекта — в Академическом районе и на Уктусе.

#НОВОСТИ

«Талан» — федеральный девелопер. Родной город компании — Ижевск. Помимо него компания реализует проекты еще в 11 городах присутствия, в том числе — в Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Перми и Тюмени. Екатеринбург станет 12-м городом.

О том, что застройщик заходит на рынок уральской столицы, в своем телеграм-канале заявили специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ»:

Портфель проектов компании совокупно насчитывает более 3,2 млн кв. м, в стадии строительства сейчас 17 проектов. В Екатеринбурге «Талан» планирует выход сразу в двух локациях: первый участок расположен уже в традиционном для новичков Академическом районе, второй — на Уктусе, у акватории реки Исеть по ул. Щербакова.

Ранее представители «Объектив.РФ» сообщали, что иногородние девелоперы занимают около трети рынка новостроек Екатеринбурга. Так, по итогам первого квартала 2023 г. на долю иногородних девелоперов приходилось 30% всех проданных квартир и 32% проданных квадратных метров жилья. Предполагается, что федеральных игроков и застройщиков из других регионов привлекает высокая средняя стоимость жилья и большое количество сделок.

Как ранее писал DK.RU, к началу марта 2024 г. средняя цена 1 кв. м в экспозиции в Екатеринбурге выросла до 149 тыс. руб. за кв. м. Год назад этот показатель был на уровне 123 тыс.

Ранее в колонке для DK.RU Михаил Хорьков рассказал о текущей ситуации на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга и его ближайших перспективах.

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Автор: Елизавета Порошина
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