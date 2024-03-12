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Квадратный метр в новостройках Екатеринбурга за год подорожал на 26 тыс. руб.

Квадратный метр в новостройках Екатеринбурга за год подорожал на 26 тыс. руб.
Иллюстрация: DK.RU

Несмотря на снижение темпов продаж, девелоперы продолжают активно выводить на рынок новые проекты. «Рычаг предполагаемой отмены льготной ипотеки сработает и в 2024 г.», — считает Михаил Хорьков.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Руководитель аналитической службы УПН, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков отмечает, что ажиотаж на рынке новостроек остался в прошлом, активность покупателей снизилась, но показатели первых двух месяцев 2024 г. соответствуют планам и ожиданиям большинства участников рынка.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в феврале 2024 г. на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Число подписанных в феврале договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 1,3 тыс. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце — на уровне 1,8 тыс. сделок.

В конце 2023 г. показатели продаж были в разы выше: 4-5 тыс. сделок ежемесячно.

Тем не менее девелоперы продолжают активно выводить проекты на рынок, объем предложения снова растет. Количество нереализованных квартир в феврале 2024 г. выросло до 47,7 тыс. Из них менее трех тысяч квартир сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.

Рычаг предполагаемой отмены льготной ипотеки сработает и в 2024 г. Но, в отличие от предыдущих периодов, участники рынка не ждут стремительного роста продаж, — считает Михаил Хорьков.

К началу марта 2024 г. средняя цена 1 кв. м в экспозиции в Екатеринбурге выросла до 149 тыс. руб. за кв. м. Год назад этот показатель был на уровне 123 тыс.

Ранее в колонке для DK.RU Михаил Хорьков рассказал о текущей ситуации на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга и его ближайших перспективах.

Напомним, что свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 г.

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Как получить максимальную выгоду от льготной ипотеки в оставшиеся 4 месяца — Евгений Шилов

Вторичка в анабиозе, это всех устраивает. Цифры января на рынке недвижимости Екатеринбурга

Автор: Виктория Говорковская
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