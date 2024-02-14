Вторичка в анабиозе, это всех устраивает. Цифры января на рынке недвижимости Екатеринбурга

Средняя цена предложения по районам города, новые объекты в локациях и старты продаж месяца, потребительские предпочтения при покупке в цифрах и графиках — на DK.RU.

Уральская палата недвижимости опубликовала информационную сводку по состоянию рынка новостроек Екатеринбурга за январь 2024 г. Данные предоставлены онлайн-сервисом ежедневного мониторинга и анализа рынка новостроек в России — ОБЪЕКТИВ.

Объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга 1 млн 248 тыс. 527 кв. м. Вымывание лотов в январе составило 3 тыс. 902 квартиры. Вымыванием считается изменение предложения от застройщика на официальных ресурсах — то есть в эту цифру входит долгосрочное и краткосрочное бронирование квартир. Из этих квартир перешли в сделку всего 885 штук, то есть меньше одной четверти. Средняя цена 1 кв. м. в новостройках Екатеринбурга в январе 2024 г. составила 142 тыс. 660 руб. за кв. м.

Средняя цена предложения по районам города варьируется следующим образом. В микрорайонах Центр, Парковый, Вокзальный, Заречный, Автовокзал и Ботаника средняя цена за квадратный метр начинается от 160 тыс. руб. В Юго-западном, Завокзальном, на ВИЗе, в Пионерском поселке, в районе Шарташского рынка, на ЖБИ, Эльмаше, в Академическом и на УНЦ средняя стоимость 1 кв. м — от 130 тыс. руб. В остальных районах этот показатель начинается от 100 тыс. руб. Самая низкая средняя стоимость 1 кв. м. в Екатеринбурге зафиксирована в Рудном.

Согласно собранным данным, в Екатеринбурге в новостройках чаще всего покупаются однушки. В январе 2024 г. количество сделок здесь составило 318, на втором месте двухкомнатные квартиры — 245 сделок и только на третьем студии — 214 сделок.

УПН предоставила данные по новым объектам и стартам продаж января 2024 г. Всего таких локаций девять. Это Южные Кварталы, Никольский, Доминанта, Б-26 (новая очередь), 7 ключей (новая очередь), Re:Volution Towers, Прогресс академический (новая очередь), Новый ВИЗ (новая очередь) и Forma.

Больше всего новостроек с квартирами на продажу сконцентрировано в Академическом, на Юго-Западе и на Уктусе, второе место можно разделить между Эльмашем, ВИЗом и Уралмашем. Следующими по количеству выставленных на продажу квадратных метров идут Птицефабрика, Втузгородок, Ботаника, Пионерка и ЖБИ.

Ответ на вопрос о том, как поведет себя рынок жилья в ближайшем будущем в ответ на действия ЦБ по изменению или сохранению ключевой ставки, в своем ТГ-канале REBURG опубликовал руководитель комитета по аналитике глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

— Ближайшее заседание Совета директоров Банка России (16 февраля Банк России обсудит размер ключевой ставки, большинство аналитиков считает, что она сохранится на текущей позиции — 16% — прим. ред.) не должно преподнести каких-либо сюрпризов для рынка жилья и ипотеки. Профессиональные участники рынка смирились с тем, что рыночные процессы на вторичном рынке будут заморожены в ближайшие месяцы и не ждут быстрого смягчения ДКП. Продавцы и потенциальные покупатели также заняли выжидательную позицию «до лучших времен». С момента заметного торможения рынка в конце прошлого года прошло не так много времени. Критическая масса, способная запустить рыночные изменения, еще не сформирована. Пока рыночный анабиоз на вторичном рынке всех устраивает.

Девелоперов текущая ставка сильно не пугает, льготные программы продолжают работать, хотя и не так бодро, как во второй половине прошлого года. Повышенные ставки по проектному финансированию бьют только по тем проектам, где эскроу-счета пустые. А конец прошлого года позволял их быстро наполнить всем, кто этого желал. Те, кто только выходит на рынок, рассчитывают, что сделают это благодаря уже традиционном фактору — предполагаемой отмене льготной ипотеки. 1 июля все ближе.

Текущие ожидания от ближайшей пятницы в большей степени связаны с ориентирами на вторую половину года. Кроме решения по ключевой ставке, Банк России опубликует обновленный среднесрочный прогноз. Его содержание для рынка жилья будет более важным ориентиром, чем факт сохранения ключа на прежнем уровне.

Напомним, ранее мы писали, что, по оценке властей, в 2024 г. девелоперы намерены сдать более 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.

Согласно отчету первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, в 2023 г. на Среднем Урале было введено 3,26 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем в 2022 г. 55% от общего объема жилого строительства — многоквартирные дома.

90,4% многоквартирных домов, построенных в регионе, приходится на Екатеринбург. Вклад мегаполиса по всем типам жилищного строительства составил 57%. Среди муниципалитетов за пределами областного центра наибольший ввод жилья обеспечили Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской.

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