«Деньги есть». Уральские застройщики бесстрашно рвутся в новые проекты

Уральские девелоперы бросили бояться и наращивают запуск новых строек — даже на фоне падения продаж. На рынок вышел новый игрок с проектами на 1 млн кв. м. А старички ставят на редевелопмент.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

«Осторожность в прошлом». Уральские застройщики массово запускают новые проекты

Минувший год оказался удачным для рынка новостроек Свердловской области. Как пишет в своем телеграмм-канале начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков со ссылкой на данные ЕИСЖС, в регионе были запущены новые проекты общей площадью 2 млн кв. м. Это на 19% больше, чем в 2022 г.

Объем новых проектов рос и в других регионах России. В целом по стране в 2023 г. застройщики начали возводить 49 млн кв. м жилья. По сравнению с показателем 2022 г. это на 21% больше.

Мы часто говорим о том, что проектное финансирование и льготные ипотечные программы сильно изменили чувствительность к риску у девелоперов, — пишет Михаил Хорьков. — Интересно, что в начале 2020 года часто можно было слышать тезис о том, что «мы помним кризис 2009 и 2015 годов и будем осторожными». Тогда многие ждали спада рынка в условиях карантинных ограничений. Сейчас если и ждут спада, то не боятся его. Осторожность осталась в прошлом. Объем запуска новых проектов рос в 2022-м на фоне падения продаж, вырос он и по итогам 2023 года, когда объем реализации квартир достиг рекордных отметок.

О том, что уральские застройщики наращивают активность, в УПН говорили еще осенью. Так, в третьем квартале 2023 г. индекс кранов (количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов) достиг отметки в 177 штук. Весной 2023 г. на жилых стройках в Екатеринбурге работало 149 кранов.

Ранее DK.RU писал, что 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

Выше и выше. Андрей Гавриловский увеличит небоскреб «Парус» почти до 300 метров

Новый вариант проекта небоскреба «Парус» от девелопера Андрея Гавриловского был представлен экспертно-консультационному совету при Союзе архитекторов Свердловской области. Бизнесмен собирается построить объект за три года и намерен увеличить его высоту еще на 51 метр (с 237 до 288 м). Для этого необходимы дополнительные участки земли в квартале улиц Малышева, Карла Либкнехта, Ленина и Красноармейской, которыми распоряжаются Росимущество и областное Мингосимущества. Сейчас на этих участках находятся хозяйственные постройки и гаражи. Бизнесмен хочет их снести и построить парковку.

Это будет второе по высоте здание в стране за пределами Садового кольца. Хотим уложиться со строительством в три года, но, может быть, уйдет и пять. Объем вложений нас в принципе не интересует. Деньги есть, и мы знаем, где их возьмем, — говорит Андрей Гавриловский (цитата по e1.ru).

Новый небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем планируется немного, они займут в основном первые этажи. На верхних этажах, помимо бассейнов, будет работать большой развлекательный центр и рестораны с кухнями разных стран. Девелопер сообщил, что на крыше «Паруса» разместится трехуровневый бассейн из шести чаш — трех закрытых и трех открытых. «Парус» будет соединен с БЦ «Высоцкий» стеклянным мостом.

Напомним, что Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий. Только в 2023 г. в столице Урала появилось 500 новых объектов выше 20 этажей. Всего в городе 12 671 такое здание. У ближайшего соседа по рейтингу — почти вдвое меньше.

В Пышме построят современную школу с музеем

В поселке городского типа Пышма Свердловской области стартовало строительство начальной школы на 400 мест. В новом здании площадью 10 тыс. кв. м помимо учебных кабинетов предусмотрены столовая и медицинский блок, зрительный зал с двусветным пространством, библиотека и спортивные площадки. Работы «под ключ» выполняет компания «Атомстройкомплекс».

Объект мы строим не с нуля, а завершаем уже начатое строительство, поэтому проект реконструкции разработан с учетом сохранения существующих наружных инженерных сетей и строительных конструкций. Администрация поселка обратилась к нам с просьбой разместить в новом здании музей истории Пышмы. Для него предусмотрено помещение на втором этаже. Таким образом, появление новой школы станет драйвером развития поселка. Также проектным решением предусмотрено строительство спортивного ядра на пришкольной территории, — рассказал заместитель директора по строительству компании «Атомстройкомплекс» Юрий Толмачев.

Объект будет сдан со всей необходимой мебелью и оборудованием, учебные классы укомплектуют интерактивными досками и мебелью уральского производителя, отмеченного федеральными наградами. Такие же стулья и парты застройщик устанавливает в современных школах Екатеринбурга. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 г.

Напомним, «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в реализации проектов по проектированию и строительству учебных заведений. Только в 2023 г. застройщик сдал уникальный Губернаторский лицей площадью 28 тыс. кв. м, а также новое здание школы №41, построенное в рамках государственно-частного партнерства.

Семь проектов на 1 млн кв. м. Новый игрок начнет строить на окраинах Екатеринбурга

На строительный рынок Екатеринбурга вышел новый игрок. Компания «Лето» учреждена Евгением Фельдманом, бывшим гендиректором девелопера ЖК «Клевер Парк». В планах у компании строительство жилья не только в Екатеринбурге, но и в других регионах России, а также за границей.

Как пишет «РБК Екатеринбург», ссылаясь на данные «Контур.Фокус», компания зарегистрировала юрлицо специализированный застройщик «Уральский Рабочий». В основной пул сейчас входит семь проектов на 1 млн кв. м недвижимости. Некоторые из них будут реализовываться в партнерстве с крупными девелоперами.

Сам Евгений Фельдман заявил изданию, что один из задуманных проектов по объемам сопоставим с возведением нового населенного пункта:

Мы подбираем участки не только в Екатеринбурге и не только в России. Кроме того, планируем не ограничиваться только проектами многоквартирных домов. Нас также интересуют форматы малоэтажной застройки и курортной недвижимости.

В 2024 г. «Лето» запустит две стройки в районе Вторчермета и одну на Уктусе, предположительно проекты рассчитаны на появление 180 тыс. кв. м жилья. Учредитель нового девелопера уверен, что жилая недвижимость в среднесрочной перспективе продолжит дорожать, а рынок после потрясений восстановится и самонастроится.

Как найти и удержать рабочие кадры: кейс от ведущего строительного холдинга региона

Чиновники регионального правительства встретились с трудовым коллективом завода «АТОМ Цемент» (входит в структуру крупного строительного холдинга «Атомстройкомплекс»), чтобы разобрать успешный кейс по привлечению персонала. Заводу удается сохранять стабильный трудовой коллектив в условиях всеобщего дефицита рабочих кадров, отмечают власти, а по итогам работы в 2023 г. «АТОМ Цемент» перевыполнил планы по выпуску продукции и повысил плановые показатели выручки от продаж.

Соискатель с большей долей вероятности выберет среди заводских вакансий современное, высокотехнологичное предприятие. Автоматизированные линии обеспечивают комфорт и безопасность для сотрудников, физический труд сведен к минимуму. При этом жизнь и здоровье рабочих застрахованы, заработная плата соответствует рынку и регулярно индексируется. Кроме того, рабочие высоко оценивают финансовую устойчивость предприятия, возможность осваивать передовые технологии и оборудование, регулярно проходить обучение и пользоваться широкими корпоративными возможностями. В том числе, приобретать жилье в рамках корпоративной жилищной программы, — рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

В свою очередь стабильность коллектива гарантирует возможности для непрерывного роста и развития, отметили на предприятии. Так, продукция завода поставляется на ключевые строительные площадки Екатеринбурга и Сысертского городского округа. В числе потребителей — крупнейшие бетонные заводы и застройщики. Годовой объем выпуска составляет порядка 550 тыс. тонн цемента.

Визит на завод в рамках рабочей поездки позволил нам познакомиться с коллективом, силами которого в регионе выпускается качественный цемент. Он является сырьем для производства других стройматериалов, которые нужны региону для достижения планов по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Мы оценили не только технологии, но и организацию производства, уровень экологической безопасности и социальных гарантий, которые предоставляет сотрудникам работодатель, — прокомментировал первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских.

Добавим, что «АТОМ Цемент» — самый молодой из 11 заводов, входящих в структуру «Атомстройкомплекса». Он был спроектирован с учетом новейших технологий, первую продукцию на заводе выпустили в 2021 г. Предприятие отличает высокий уровень экологической безопасности, технологический процесс полностью автоматизирован. В ближайшее время «Атомстройкомплекс» планирует начать строительство второй линии завода «АТОМ Цемент».

В Екатеринбурге снесли 100-летнее здание. Что будет на его месте?

В Екатеринбурге снесли здание бывшей спичечной фабрики, которое находилось на ул. Репина, рядом с Ивановским кладбищем. К работам по демонтажу специалисты приступили в декабре — к настоящему моменту их почти завершили.

Как пишет JustMedia.ru, комплекс зданий первой крупной на Урале спичечной фабрики возвели в 1867 г. В начале прошлого столетия здесь уже ежегодно производили 65 тыс. ящиков серно-фосфорных спичек. Позже часть помещений приспособили под жилье — там было семь комнат площадью по 10 кв. м. В 2020 г. дом был признан аварийным, жителей расселили. А земельный участок был изъят для муниципальных нужд.

В декабре в СМИ появилась информация, что развивать эту площадку будет «Гринвич Недвижимость». В отделе маркетинга журналистам это подтвердили и сообщили, что проект находится в начальной стадии, поэтому информацию о том, что здесь построят, пока не озвучивают.

Ранее DK.RU писал, что в начале года в Екатеринбурге снесли двухэтажный дом на ул. Розы Люксембург, 32. В 2021 г. здание выкупила «Брусника». Застройщик сообщил, что много лет в нем располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания.

А в конце прошлого года начали сносить здания завода «Ювелиры Урала». На его месте застройщик «Ривьера-Инвест-Екб» планирует построить жилой комплекс из четырех домов. Первый начнут возводить в начале 2024 г.

Девелоперы ставят на рестораны: общепит заранее заводят в новые жилые проекты

Ведущие уральские застройщики планируют инфраструктуру своих новых жилых проектов с учетом общепитовской составляющей. Как рассказала Надежда Абакумова, заместитель директора по строительству компании «Атомстройкомплекс», девелопер опирается на собственные исследования и аналитику регионального и российского масштаба и еще на стадии проектирования планирует гастрозаведения: пространства оборудуют так, чтобы работа ресторанов и кафе не мешала жителям дома.

В частности, во флагманском комплексе апартаментов «Свобода Residence» были интегрированы отдельная вентиляция, жироуловители и другие решения, которые обращают работу заведений общепита во благо для горожан, а не повод для конфликтов, — комментирует Надежда Абакумова.

В «АТОМе» добавляют: к работающим в «Свобода Residence» гастрозаведениям (бар «Черновик», кондитерская Maria и кафе «Поль бейкери») добавился новый семейный ресторан классической русской и европейской кухонь «Ива». Его запустили владельцы бара «Сплетни» и бургерной «А ты где?». Интерьером занималась дизайн-студия Rim VIII во главе с Григорием Заславским, который оформлял рестораны «Гастроли», Custo, «Итальянцы», Bukowski Grill, «Высота» и др. За кухню в заведении отвечает бренд-шеф Аркадий Кузеванов, известный работой в загородном комплексе «Белая лошадь».

Мы понимаем, какие заведения важно иметь жителям в шаговой доступности. В этом сильная сторона команды «АТОМа», которая еще на стадии проектирования закладывает технические возможности и решения под разные форматы и запросы бизнеса, — отмечают представители девелопера.

РЖД опять продает земли. На них, вероятно, построят многоэтажки

Корпорация «РЖД» продолжает распродавать активы в Екатеринбурге. В 2021 г., напомним, была продана площадка грузовой станции. В этот раз железнодорожная компания выставила на торги недвижимость за зданием Управления железной дороги. Речь о неиспользуемой лаборатории, а также о гараже, двух производственных зданиях, асфальтированной площадке и земле под ними в квартале ул. Печерской, Некрасова, Беринга и Челюскинцев. Наибольшую ценность представляет гектар земли за управлением железных дорог.

За постройки и землю неподалеку от грузового двора станции Екатеринбург – Товарный «РЖД» планирует получить не менее 347,6 млн руб. В счет части оплаты победитель торгов должен будет построить и передать «РЖД» трехэтажный гараж на 265 машино-мест. Торги назначены на 21 февраля.

На выставленной на торги земле, вероятнее всего, появится жилой комплекс. Часть земель будущий владелец, вероятно, передаст для строительства продолжения ул. Беринга.

Отметим, что неподалеку девелопер из Тюмени «Брусника» уже возводит многоэтажные жилые дома. Кроме того, компания «Синара-Девелопмент» готовит проектную документацию на площадку Товарного двора и планирует выкупать федеральные земли.

В Екатеринбурге внедрили прогрессивный метод проектирования зданий

Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Екатеринбурге начали проектировать «бесшовно» — это означает, что проектировщики и специалисты регионального Управления государственной экспертизы взаимодействуют непрерывно, от момента старта проектирования до ввода здания в эксплуатацию. Такой подход позволяет сократить сроки согласования проектной документации и строительства, что особенно важно для сложных технологических объектов, которые реализуются в рамках госконтрактов, пояснили в компании «Атомстройкомплекс». Девелопер одним из первых застройщиков в Екатеринбурге начал применять «бесшовное» проектирование.

Благодаря взаимодействию застройщика и Управления госэкспертизы в Екатеринбурге появляются прорывные объекты, такие, например, как Дворец водных видов спорта. Наши эксперты работали совместно с проектной организацией и консультировали по всем идеям, которые возникали у заказчика в параллели с разработкой документации. Многие решения впервые разрабатывались специально для этого сооружения. В итоге положительное заключение госэкспертизы на здание площадью 60 тыс. кв. м мы получили всего за 26 рабочих дней — это очень быстро! — комментирует главный инженер Управления государственной экспертизы Свердловской области Екатерина Якимова.

Также «Атомстройкомплекс» воспользовался услугой «бесшовного» проектирования при строительстве Уральского Губернаторского лицея — передового образовательного объекта, построенного в декабре 2023 г. в Солнечном микрорайоне.

Мы применяем «бесшовное» проектирование и при строительстве жилых кварталов — чтобы обеспечить безупречное качество инженерных решений и высокие темпы строительства. Например, положительное заключение экспертизы по проекту нового квартала «NOVA Park» на Широкой речке мы получили в минимально возможный срок — три рабочих дня, — отмечает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

В «АТОМе» добавляют: власть, бизнес и экспертное сообщество Екатеринбурга и Свердловской области объединяют усилия и совместно решают задачи по повышению инвестиционной привлекательности территории и ее комплексному развитию. Так, в рамках государственно-частного партнерства в регионе строятся школы, внедряются новые подходы к управлению сложными технологическими объектами. В частности, в этом году «Атомстройкомплекс» впервые возьмет в техническую эксплуатацию школу № 41, которую построил в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: Pixabay.com/skorchanov, Pixabay.com/Neiderrheiner, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»