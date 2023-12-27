В Екатеринбурге сносят завод, который раньше принадлежал семье Валерия Язева

На месте «Ювелиров Урала» застройщик «Ривьера-Инвест-Екб» планирует построить жилой комплекс из четырех домов. Первый начнут возводить в начале 2024 г.

Бывший ювелирный завод начали сносить на прошлой неделе, сообщают очевидцы. За это время рабочие демонтировали большую часть трехэтажного здания. На очереди — четырехэтажный корпус и двухэтажный пристрой, где раньше находился ювелирный магазин.

Как сообщил DK.RU управляющий директор группы компаний «Ривьера-Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов, до конца февраля застройщик планирует завершить снос и выйти на площадку первого дома второй очереди квартала «Новая Ботаника».

Напомним, ОАО «Ювелиры Урала» принадлежало семье экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Учредитель юрлица ОО «УК «Ява» в банкротстве с 2017 г. Само ОАО «Ювелиры Урала» признано банкротом в 2019 г.

В сентябре 2022 г. комплекс зданий на 8 Марта, 197 был продан. Лот, общей площадью 13,3 тыс. кв. м., за 165 млн руб. приобрела индивидуальный предприниматель Наталья Лаврентьева. Позже стало известно, что на этой площадке построят вторую очередь квартала «Новая Ботаника». По проекту, на территории завода возведут четыре жилых дома высотой от девяти и более этажей, общей площадью 58 тыс. кв.м. и подземный паркинг на 200 мест. Работы должны быть завершены до 2035 г., население проектируемой территории составит 3,6 тыс. человек.

В сентябре текущего года подвели итоги общественного обсуждения проекта. Местные жители выступили против уплотнения жилого квартала, указав в частности на то, что уже сейчас вынуждены стоять в пробках. В ответ на это в мэрии пообещали, что ул. Крестинского продлят и соединят с ул. 8 Марта, что должно несколько облегчить ситуацию.

Ранее Евгений Шилов рассказал DK.RU, что 2023 год для девелоперов оказался крайне удачным и оценил дальнейшие перспективы развития строительного рынка.