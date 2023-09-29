Мэрия пообещала жителям Ботаники новый выезд с ул. 8 Марта

Уже сейчас в квартале Объездной дороги, ул. 8 Марта и Крестинского непростая ситуация с пробками, которая грозит превратиться в настоящий коллапс после сдачи еще нескольких многоэтажек.

Еще четыре многоэтажных дома ЖК «Новая Ботаника» и паркинг на 200 машин планируется построить в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Как DK.RU писал ранее, речь идет о застройке территории, где некогда располагалась фабрика «Ювелиры Урала». В связи с дополнительной застройкой квартала в р-не Объездной дороги, ул. 8 Марта и Крестинского будет проложен дополнительный выезд на ул. 8 Марта.

Новый выезд с Ботаники уже обсудили в администрации города. Участники заседания подчеркнули, что уже сейчас жители микрорайона стоят в серьезных пробках. В мэрии пообещали, что ул. Крестинского продлят и соединят с ул. 8 Марта, что должно несколько облегчить ситуацию. Также планируется добавить дорожку для велосипедистов, которая будет выходить на ул. Крестинского.

Напомним, ранее сообщалось, что проблему пробок на выезде из Академического района также хотят решить с помощью новой развязки. «РСГ-Академическое» разработал новый эскиз развязки на пересечении ул. Амундсена и Объездной автодороги (ул. Надчива Онуфриева). Новая инфраструктура должна упростить выезд со стороны УНЦ и Краснолесье в центр города.

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