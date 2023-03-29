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Проблему пробок на выезде из Академического решат с помощью новой развязки

Проблему пробок на выезде из Академического решат с помощью новой развязки
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Основной застройщик района дорабатывает проект строительства дорожной инфраструктуры на Амундсена-Объездной и надеется получить финансирование на его реализацию.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

«РСГ-Академическое» разработал новый эскиз развязки на пересечении ул. Амундсена и Объездной автодороги (ул. Надчива Онуфриева). Новая инфраструктура должна упростить выезд со стороны УНЦ и Краснолесье в центр города.

Как рассказал Е1.RU гендиректор компании Сергей Ланцов, в планах — развести потоки машин на два уровня и обеспечить транспорту, который двигается по Объездной дороге, свободный проезд без светофора. Это разгрузит движение по ул. Амундсена, по которой сейчас многие жители Академического едут в центр города — в утренние часы там образуются серьезные пробки. Кроме этого, с появлением новой развязки появится дополнительный выезд направо с ул. Амундсена на Объездную дорогу по направлению к пер. Базовому.

Разработкой проекта «РСГ-Академическое» занимается за свои средства по заданию администрации Екатеринбурга. Однако, строительство объекта планируют финансировать за счет бюджета. Пока деньги на стройку не выделены.

Отметим, о необходимости строительства этой развязки говорят с 2013 г. В 2014 г. стоимость новой дорожной инфраструктуры оценивалась в 1,5 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, которая будет предназначена для трамвайной линии от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Евгения Савкова. Магистраль пройдет через пр. Академика Сахарова  и ул. Хрустальногорскую, а дальше — по ул. Евгения Савкова, пересекая ул. Майская, Ручейная и Карасьевская. Протяженность новой линии составит 4,2 км.

Кроме этого сейчас обустраивается трамвайная ветка, которая соединит Академический с центром Екатеринбурга. Первая очередь предусматривает строительство временного кольца с конечной остановкой в районе Преображенского парка и трамвайной линии по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до ул. Волгоградской. 

Ожидается, что трамвайные линии также помогут жителям Академического быстрее и комфортнее добираться до центра Екатеринбурга.

Автор: Елизавета Порошина
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