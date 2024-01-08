В праздники в Екатеринбурге снесли двухэтажный дом XIX века

Снесенный особняк располагался по адресу Розы Люксембург, 32. Рядом находится дом художника Туржанского, который в прошлом году исключили из реестра ОКН. Сносом занимается компания «Брусника».

В ночь с 5 на 6 января в Екатеринбурге начался снос двухэтажного дома по адресу ул. Розы Люксембург, 32. Снос осуществляет компания «Брусника», которая выкупила это здание в 2021 г. Оно не было признано историческим памятником. Застройщик уже прокомментировал событие.

Много лет в нём располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания. В итоге оно стало непригодным для любой функции. Из-за физического износа восстанавливать этот дом в принципе нецелесообразно. Его пришлось бы разбирать и заново строить, — пояснили в «Бруснике» ЕАН.

Рядом со снесенным двухэтажным зданием находится памятник исторического наследия «Дом Туржанского» (Розы Люксембург, 30). Здесь родился художник Леонард Туржанский. В 1980-е годы здание находилось в аварийном состоянии. В мае 2023 г. его исключили из реестра объектов культурного наследия, пишет E1.RU.

Леонард Викторович Туржанский (1874-1945) — известный русский художник-пейзажист, ученик К.А. Коровина и В.А. Серова. Его картины находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, в картинных галереях Екатеринбурга и Перми.

Напомним, рядом с этой площадкой также находится недостроенный БЦ «Карнеол». Компания «Брусника» выкупила его в мае 2023 г. Недавно в «Бруснике» рассказали, как его будут сносить.

«Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами», — поделились планами представители компании в тг-канале «Брусника говорит и показывает».

Читайте также на DK.RU: Старообрядцы хотят снести собственную церковь в центре Екатеринбурга. Активисты против