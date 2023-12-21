В «Бруснике» рассказали, как будут сносить стометровый «Карнеол»

Строительная компания получила разрешение на снос знаменитой недостроенной высотки. Теперь дело за малым — разобрать его. Предположительно на это уйдет девять месяцев.

Компания «Брусника» получила разрешение на снос недостроенного офисника «Карнеол» в центре города, который она выкупила в мае 2023 г.

«Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами», — поделились планами представители компании в тг-канале «Брусника говорит и показывает».

С фасадными конструкциями решили поступить иначе: отдельно снимут стеклопакеты и алюминиевый профиль, после чего сдадут их в переработку вместе с арматурой и минераловатным утеплителем. Кстати, бетон и кирпич тоже ждет вторая жизнь: их раздробят и пустят на отсыпку дорог и тротуаров в проекте в Академическом.

По предварительным расчетам, на разбор «Карнеола» уйдет девять месяцев. В планах до конца этого года завершить монтаж лесов, закрыть их защитной сеткой и установить кран.

Напомним, ранее мы писали, что девелоперу, купившему здание за 978 млн руб., запрещали приступать к работам по сносу из-за обнаруженного археологами культурного слоя

БЦ «Карнеол» рядом с американским консульством начали строить в 2009 г. Но не достроили. Недавно государственная историко-архитектурная экспертиза выдала компании «Брусника» положительное заключение на снос недостроенного БЦ и строительство на его месте жилого дома. Акт опубликован на сайте госэкспертизы.

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