Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.12
90,40
99,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В «Бруснике» рассказали, как будут сносить стометровый «Карнеол»

В «Бруснике» рассказали, как будут сносить стометровый «Карнеол»
Иллюстрация: тг-канале «Брусника говорит и показывает»

Строительная компания получила разрешение на снос знаменитой недостроенной высотки. Теперь дело за малым — разобрать его. Предположительно на это уйдет девять месяцев.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Компания «Брусника» получила разрешение на снос недостроенного офисника «Карнеол» в центре города, который она выкупила в мае 2023 г.

«Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами»,  поделились планами представители компании в тг-канале «Брусника говорит и показывает».

С фасадными конструкциями решили поступить иначе: отдельно снимут стеклопакеты и алюминиевый профиль, после чего сдадут их в переработку вместе с арматурой и минераловатным утеплителем. Кстати, бетон и кирпич тоже ждет вторая жизнь: их раздробят и пустят на отсыпку дорог и тротуаров в проекте в Академическом.

По предварительным расчетам, на разбор «Карнеола» уйдет девять месяцев. В планах до конца этого года завершить монтаж лесов, закрыть их защитной сеткой и установить кран.

Напомним, ранее мы писали, что девелоперу, купившему здание за 978 млн руб., запрещали приступать к работам по сносу из-за обнаруженного археологами культурного слоя

БЦ «Карнеол» рядом с американским консульством начали строить в 2009 г. Но не достроили. Недавно государственная историко-архитектурная экспертиза выдала компании «Брусника» положительное заключение на снос недостроенного БЦ и строительство на его месте жилого дома. Акт опубликован на сайте госэкспертизы.

Читайте также на DK.RU: Кто и как сегодня перестраивает Екатеринбург.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗОБывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.