Старообрядцы хотят снести собственную церковь в центре Екатеринбурга. Активисты против

Община «открестилась» от здания, потому что здесь когда-то была биолаборатория НКВД. Старообрядцев уже штрафовали за плохое содержание церкви. Активисты планируют спасти здание.

В ближайшее время под снос может пойти Троицкая (Австрийская) церковь общества старообрядцев по адресу розы Люксембург 75. Здание пока еще сохранило свои три этажа, но лишилось статуса объекта культурного наследия и продолжает разрушаться. Об этом сообщает ТГ-канал Its my city.

Необычность ситуации в том, что сноса бывшей церкви добиваются сами старообрядцы. Заручившись поддержкой застройщика, который построил поблизости 26-этажный жилой комплекс и планирует строить дальше, община староверов сначала попросила экспертов лишить здание статуса памятника и в судах оппонирует активистам, выступающим против сноса, — сообщает автор статьи.

Главные аргументы старообрядцев — здание разрушилось до необратимого состояния, восстанавливать его дорого, а использовать нельзя, потому что раньше здесь располагались туберкулезный диспансер и биолаборатории НКВД. Поэтому лучше построить новую церковь. Защитники здания настаивают, что его еще можно спасти, было бы желание.

Напомним, что в 2020 г. общину старообрядцев Екатеринбурга уже штрафовали на 100 тыс. руб. за плохое содержание этого здания, сообщает Justmedia.

Троицкая (Австрийская) церковь — трехэтажное здание в самом конце улицы Розы Люксембург (до революции Златоустовской) за ее пересечением с улицей Декабристов. Внешне оно совсем не похоже на церковь, а напоминает обычный купеческий особняк в классическом стиле.

Здание построили в 1801 году по проекту унтер-шихтмейстера Волегова, подписанному городским архитектором Михаилом Малаховым. Долгое время это действительно была купеческая усадьба, которая переходила из рук в руки, много раз перестраивалась и в конце концов отошла к купцу-староверу Семену Янину, торговавшему посудой, мебелью, зеркалами и лампами. В 1880-е купец безвозмездно передал ее старообрядческой общине.

В советское время здесь располагался туберкулезный диспансер и «биолаборатория НКВД». Статус памятника с Троицкой церкви сняли после государственной историко-культурной экспертизы, выполненной экспертами Владиславом Жоминым, Виктором Сосниным из Саратова, а также Еленой Федосеевой из Москвы по просьбе местной религиозной организации Русской православной старообрядческой церкви Екатеринбурга. То есть сами староверы попросили государство снять с усадьбы статус культурного памятника. Те же эксперты ранее рекомендовали исключить из реестра памятников и усадьбу Беленкова.

Напомним, что снос усадьбы Беленкова остановили с помощью прокуратуры и полиции.

Среди защитников здания Троицкой старообрядческой церкви остались только общественники, в том числе представители движения «Реальная история». Они обратились в прокуратуру Октябрьского района, а та — в Октябрьский районный суд с просьбой пересмотреть решение об исключении комплекса из реестра объектов культурного наследия. 7 ноября прошло первое заседание по делу.

На слушании представитель старообрядческой общины Олег Богдашов заявил, что здание больше нельзя использовать не только из-за его туберкулезного прошлого, но и еще из-за биолаборатории НКВД, которая якобы находилась здесь в советские годы.

«Есть заключение, что там находился туберкулезный диспансер и биолаборатория НКВД, которая занималась разработкой биологического оружия. Такие здания подлежат не просто сносу, а утилизации особым способом. Сейчас через административный ресурс прокуратуры идет принуждение старообрядцев к восстановлению храма и проведению служб в тубдиспансере, где находилась лаборатория НКВД. Они закрывают глаза на то, какая висит угроза над проведением служб в здании, где находилась лаборатория. Кто возьмет на себя ответственность, если проснутся те неубиваемые вирусы, которые там остались» — поясняет позицию общины Олег Богдашов.

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