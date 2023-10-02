Спасти останки здания и 150-летние тополя. Активисты выступили против работ у Исети

Организация «Сад Нурова» обнаружила на месте строительства гостиницы Павла Дацюка на берегу Исети старинные бревна. Общественники и представители девелопера встретились, но договориться не сумели.

Участники некоммерческой организации «Сад Нурова» вновь требуют остановить строительство гостиничного комплекса на берегу Исети в районе ул. Розы Люксембург и Декабристов. Активисты нашли на территории старинные бревна, которые могут быть признаками объекта культурного наследия, пишет 66.RU. Также на месте расположены 150-летние тополя, которые пока можно спасти. Напомним, участок в 0,2 га с недостроенным зданием кафе принадлежит «Радиус Девелопмент», компании бизнесмена Александра Трунтаева и хоккеиста Павла Дацюка, на торгах за него заплатили 22,37 млн руб.

Представители «Сада Нурова» заявили, что на месте был «варварски вскрыт и нарушен культурный слой»:

Выкопанные деревянные элементы, по визуальной оценке специалистов, могут принадлежать очень древнему объекту. Эта находка должна трактоваться как обнаружение объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Работы по закону должны быть остановлены немедленно.

Также активисты отмечают, что техника работает совсем рядом с полуторавековыми тополями, которые были высажены при жизни купца Михаила Нурова в его усадьбе. Остановить работы нужно в том числе и для спасения этих деревьев, констатируют члены «Сада Нурова». Генеральный директор АНО «Сад Нурова», волонтер Алена Цорик сообщала ЕАН, что строители уничтожили уже около 50 деревьев.

Противники строительства на берегу Исети также подали заявление в управление государственной охраны памятников и в прокуратуру, которые должны проверить законность ведущихся работ.

Напомним, земли были приобретены в марте 2021 г., покупатели тогда пояснили, что территория им интересна, так как это последний участок под застройку на берегу Исети, на протяжении от Макаровского моста до ЦПКиО. Осенью 2022 г. мэрия Екатеринбурга согласовала проект будущего гостиничного комплекса, городская комиссия по подготовке Правил землепользования решила перевести землю из категории, предназначенной для парков и скверов, в общественно-деловую зону. Инвестор получил право провести работы на участке Исети и изменить рельеф дна и берега реки, увеличив так площадь застройки. Чем компания и занялась.

Разрешение на изменение дна и берегов Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского, полученное от министерства природных ресурсов Свердловской области, действует до конца июля 2024 года. Снос зеленых насаждений там был одобрен чиновниками администрации Екатеринбурга.

Встреча представителей «Сада Нурова» и «Радиус Девелопмент» прошла 28 сентября, больших плодов она не принесла. Андрей Житных, директора компании-застройщика, продемонстрировал планы застройки берега и предложил сформировать список вопросов и предложений. Приостановить или остановить работы девелопер отказался. Активисты заявили, что продолжат требовать прекращения работ в различных инстанциях.

Ранее, напомним, DK.RU писал, что еще один большой отель в Екатеринбурге планируют построить на против железнодорожного вокзала. Второй корпус планируют возвести за существующим зданием гостиницы Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106). В ходе археологического обследования земельного участка, заказанного ООО «Эдельвейс», эксперты обнаружили на участке в 0,57 га 107 артефактов (фрагменты керамики, изделий из стекла и металла) XIX – нач. XX вв., поэтому выдали отрицательное заключение на запуск стройки. Однако это препятствие можно преодолеть: инвестору достаточно представить проект мер охраны археологического объекта.

В настоящий момент в зоне предполагаемого строительства находятся неработающее летнее кафе, столовая, автопарковка и одноэтажное кирпичное здание.