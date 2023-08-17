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Напротив ж/д вокзала в Екатеринбурге собираются построить большой отель

Напротив ж/д вокзала в Екатеринбурге собираются построить большой отель
Иллюстрация: телеграм-канал сети Marins Hotel

Под второй корпус Marins Park Hotel уже выделили участок площадью 0,57 га. Однако археологи в ходе раскопок нашли там культурный слой: фрагменты посуды и изделий из металла.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Второй корпус планируют возвести за существующим зданием гостиницы Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106). Это следует из документов, опубликованных на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). В акте говорится о проведении археологического обследования земельного участка. Заказчиком экспертизы выступало ООО «Эдельвейс».

Археологи обнаружили на участке в 0,57 га 107 артефактов (фрагменты керамики, изделий из стекла и металла) XIX – нач. XX вв., поэтому выдали отрицательное заключение на запуск стройки. Однако это препятствие можно преодолеть: инвестору достаточно представить проект мер охраны археологического объекта.

В настоящий момент в зоне предполагаемого строительства находятся неработающее летнее кафе, столовая, автопарковка и одноэтажное кирпичное здание.

Ранее Андрей Гавриловский показал небоскреб «Высоцкий — 2». Здание будет 237 метров в высоту. В здании будет трехуровневый бассейн. Две чаши для него перевезут из «Высоцкого». Сейчас девелопер обратился к властям с просьбой о предоставлении еще одного участка земли для стройки. Чтобы небоскреб было «проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно».

Автор: Виктория Говорковская
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