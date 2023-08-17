Напротив ж/д вокзала в Екатеринбурге собираются построить большой отель

Под второй корпус Marins Park Hotel уже выделили участок площадью 0,57 га. Однако археологи в ходе раскопок нашли там культурный слой: фрагменты посуды и изделий из металла.

Второй корпус планируют возвести за существующим зданием гостиницы Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106). Это следует из документов, опубликованных на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). В акте говорится о проведении археологического обследования земельного участка. Заказчиком экспертизы выступало ООО «Эдельвейс».

Археологи обнаружили на участке в 0,57 га 107 артефактов (фрагменты керамики, изделий из стекла и металла) XIX – нач. XX вв., поэтому выдали отрицательное заключение на запуск стройки. Однако это препятствие можно преодолеть: инвестору достаточно представить проект мер охраны археологического объекта.

В настоящий момент в зоне предполагаемого строительства находятся неработающее летнее кафе, столовая, автопарковка и одноэтажное кирпичное здание.

Ранее Андрей Гавриловский показал небоскреб «Высоцкий — 2». Здание будет 237 метров в высоту. В здании будет трехуровневый бассейн. Две чаши для него перевезут из «Высоцкого». Сейчас девелопер обратился к властям с просьбой о предоставлении еще одного участка земли для стройки. Чтобы небоскреб было «проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно».