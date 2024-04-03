III большая уральская конференция по глэмпинг-бизнесу пройдет в Екатеринбурге

В столице Урала уже скоро пройдет традиционное закрытое мероприятие для собственников глэмпингов, кемпингов, эко-отелей, загородных клубов, баз отдыха и других объектов размещения УрФО.

Дата: 12 апреля 2024 г.

Место: Атриум Палас Отель

Старт регистрации: 9:00. Старт конференции: 10:00.

Эта отраслевая встреча посвящена подготовке к летнему сезону 2024 года!

Сегодня рынок внутреннего туризма и гостеприимства развивается и получает поддержку государства. Узнаем, почему интересно и прибыльно инвестировать в сферу загородного отдыха.

На конференции спикеры также расскажут про развитие внутреннего туризма, гранты, секреты открытия успешного глэмпинга, пожарную безопасность, технологию поиска участка, страхование некапитальных средств размещения, их классификацию, составление финансовоймодели глэмпинга, строительство бассейнов, продвижение и маркетинг, а также многое другое.

Организаторы доработали программу и формат мероприятия и сделали ряд нововведений:

→ Для гостей будут доступны две секции: Ассамблея и Диалог

→ Каждый участник конференции получит запись всех выступлений спикеров

→ На площадке будут присутствовать большое количество друзей-партнеров

→ Вечером состоится гала-ужин с музыкальной программой

→ Во второй день все желающие смогут отправиться на выездной тур

Встреча будет полезна как начинающим глэмпельерам, так и тем, кто уже давно работает в сфере загородного отдыха.

Плюс всех гостей ждет нетворкинг на протяжении мероприятия и знакомство с более чем 150 предпринимателями и коллегами по цеху. Это невероятный заряд энергии и обмен опытом!

Ознакомиться с программой по ссылке.

ЧТО: III БОЛЬШАЯ УРАЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО GLAMPING-БИЗНЕСУ

ГДЕ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЬ

КОГДА: 12 апреля 2024 г.

Мероприятие закрытое. Вход исключительно после регистрации.

Организатор мероприятия: Ural Glamping Community

Команда бизнес сообщества формирует дружественное комьюнити, где конкуренты знакомятся друг с другом и делятся опытом. Вы можете стать частью этого сообщества. Топовые эксперты и практики загородного отельного бизнеса в одном месте и в одно время.

Забронировать место на конференцию можно на сайте или по тел.: +7-922-10-23-002.

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