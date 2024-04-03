Екатеринбург завоевал три награды всероссийского конкурса «Туристические города»

В России назвали победителей и лауреатов новой премии, в которой с 2024 г. ежегодно будут принимать участие муниципальные образования и отдельные населенные пункты.

Шорт-лист премии сформировали предложения организаторов профессиональных туристических конкурсов, премий и рейтингов, проведенных в 2023 г., профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства, членов попечительского и экспертного совета премии. В него были включены 63 города из 41 региона страны.

Одним из трендов сегодняшнего развития отечественного туризма является возрастающая конкуренция между городами: за туриста, за финансовую поддержку федерального и регионального уровней, — отметил председатель попечительского совета Всероссийской премии «Туристические города» Геннадий Шаталов.

Екатеринбург завоевал высшую награду в номинации «Город креативного туризма» и вошел в топ-3 в номинациях «Город туристических брендов» и «Город конгрессно-выставочной деятельности».

Комментируя успех города, мэр Алексей Орлов подчеркнул, что Екатеринбург, будучи крупным промышленным центром, стал местом сосредоточения культуры, искусства, туризма и креативных индустрий.

Екатеринбург — очень многогранный и разносторонний город. Являясь исторически промышленным центром, он одновременно стал местом культуры и искусства, туризма и креативных индустрий. Очевидно, что развитие этих сфер позитивно влияет на экономику, выступает конкурентным преимуществом той или иной территории. Как результат, появляются новые рабочие места, благоустроенные пространства, растут доходы малого и среднего бизнеса. Будем и дальше оказывать поддержку туристской и креативной индустриям, ведь без них уже невозможно представить современный мегаполис, — написал в своем телеграм-канале Алексей Орлов.

>>> Какими, по данным Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, были итоги работы туристической отрасли в 2023 г., читайте на DK.RU.

В номинации «Город туристических брендов» Екатеринбург представил на конкурс такие достояния города, как Большой Шигирский идол, авангардная архитектура, известные городские достопримечательности и события (в т.ч. «Уральская Ночь музыки»).

Специалисты туристической индустрии отметили, что Екатеринбург обладает насыщенной инфраструктурой для организации деловых событий и выставок, ежегодно в Свердловской области проводится свыше 500 конгрессно-выставочных мероприятий.

Как ранее рассказывал DK.RU, Невьянский государственный историко-архитектурный музей стал победителем второго международного конкурса туристских видео, фото, анимации «Диво Евразии», который прошел в Оренбурге в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии».