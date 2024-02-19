Хочется много туристов, и интересантов хватает. Но что-то идет не так…

Екатеринбург бьет рекорды по числу туристов, но город выдерживает их наплыв за счет героизма отдельных организаторов. Проблем хватает, и когда-то это может привести к туристическому коллапсу.

В последнее время высказывания чиновников все чаще наталкивают на мысль, что туризм — это наше все. Он и экономику способен поднять, и демографическую проблему отдельно взятых красивых и благополучных мест на Земле решить — ибо именно там захотят жить туристы, однажды побывавшие здесь. То есть города борются за туризм и за туристов.

Екатеринбург входит в первую десятку самых привлекательных городов России с туристской точки зрения. Чиновники рапортуют о рекордных показателях в отрасли. Есть и новые проекты — амбициозные и масштабные. Однако у нас пока нет стратегии развития туризма, зато есть очевидные проблемы с имиджем и недостаток смыслов, говорят они.

Пока представители власти предлагают решать глобальные задачи типа «кто мы такие, зачем и куда мы идем?», представители отрасли болеют о насущном: туристам надо где-то переночевать и поесть, а у нас «сервисная кома» во время каждого более-менее масштабного мероприятия и даже экскурсионный автобус остановить негде — проблемы с парковками.

7 февраля в ДОМНЕ прошла встреча представителей туристской отрасли, где обсуждались локальные практики и тренды развития туризма. DK.RU публикует высказывания участников этого мероприятия и мнения независимых экспертов.

Итоги работы туристической отрасли в 2023 г.

(предоставлено Департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области):

8-е место в рейтинге по количеству турпоездок среди регионов Российской Федерации;

3,7 млн человек посетили регион с туристическими целями;

2 млн человек было размещено в отелях и гостиницах;

559 коллективных средств размещения действует в области;

19,5 тыс. номеров и более 50 тыс. мест размещения в регионе;

75-80% — загрузка средств размещения в прошлом году;

12 млрд руб. суммарный доход коллективных средств размещения в области;

21 млрд 300 млн руб. — объем платных туристских услуг населению;

630 млн руб. привлек департамент по развитию туризма в рамках нацпроекта «Туризм»;

83 проекта на общую сумму 357,2 млн руб. областных и федеральных средств реализованы в сфере туризма предпринимателями региона;

294 млрд руб. составили частные инвестиции в туризм региона;

20 новых средств размещения на 100 мест открылось в прошлом году;

21 проект реализован в регионе по развитию пляжной инфраструктуры (рядом с Мариинскими избами на р. Ревда, реализация проекта Баден-Баден в Сысерти, пляж на берегу оз. Балтым, пляж в «Парке Сказов»);

4 новых путеводителя по Свердловской области.

Сергей Плахотин, заместитель главы Екатеринбурга:



Фото: АНО «Лаборатория внутреннего туризма»

Екатеринбургу необходимо сменить имидж

— Город — это люди, и он развивается тогда, когда его жителей с каждым годом становится больше. За последние три года бюджет Екатеринбурга увеличился на 20 млрд. Главная стратегия Екатеринбурга заключается в том, что это один из лучших городов России для жизни и работы.

Развитие туризма, безусловно, должно соответствовать этой стратегии — приезжающий турист должен рассматривать Екатеринбург как место для того, чтобы остаться здесь.

В ближайшее время мы начнем собирать представителей сообщества, чтобы не просто говорить, а начать создавать стратегический план развития туризма в Екатеринбурге. Мы прекрасно понимаем, что нам необходим новый брендинг. Образ, который достался нам от Свердловска — серый, мрачный, криминальный, бесовской город. Безусловно, мы должны работать над имиджем.

Меры поддержки бизнеса в 2024 г.

Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона:



Фото: АНО «Лаборатория внутреннего туризма»

— В текущем году мы ожидаем федеральной поддержки строительства модульных некапитальных средств размещения. С ее применением на территории нашего региона будет реализовано 10 проектов. Общая сумма поддержки — 372 млн руб. Это позволит увеличить номерной фонд на 279 номеров. В первую очередь будут финансироваться проекты, находящиеся рядом с популярными туристскими локациями.

Министерством экономического развития РФ внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета. В 2024 г. Свердловской области выделена единая субсидия из на общую сумму 218 млн руб. Эти средства будут направлены на создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, причальной инфраструктуры, круглогодичных бассейнов, электронных путеводителей и доступной туристской среды для людей с ОВЗ.

В 2024 г. будут выделены субсидии на поддержку и проведение событийных мероприятий. Средства могут получить мероприятия или события, рассчитанные на посещение не менее 10 тыс. чел. На данную субсидию могут заявляться только юридические лица и компании без государственного участия. Софинансирование со стороны инвестора — не менее 30% от общей суммы расходов. Событие должно раскрывать потенциал и аутентичность области.

О стратегии

Татьяна Белик, директор МКУ «Столица Урала»:

— Сейчас туризм в Екатеринбурге носит несбалансированный характер. Основной вид туризма — деловой и событийный. Мы думаем о том, что нужно переосмыслить структуру туризма и целевые аудитории. Потому что самые большие траты находятся в зоне делового туризма.

Исследователи озвучивают такие соотношения: один деловой турист — это семь культурно-познавательных, десять горнолыжных туристов и тринадцать паломников.

Траты туристов в месяце, когда есть деловые события, в два раза превышают траты туристов, когда нет крупных мероприятий. Например, когда проходил Форум 100+ в 2023 г., город посетило 166 тыс. туристов, что на 66% больше, чем в предыдущем году. При этом инфраструктура Екатеринбурга способна выдержать и 255 тыс., которые были на 300-летии города.

Однако именно культурно-познавательный туризм, независящий от проведения мероприятий, должен сформировать ядро туристического потока. Но нам нужно поработать со смыслами. Екатеринбург — большой город. Сложно сказать, на чем акцентировать его позиционирование. Для нас на сегодня это одна из самых важных задач.

В условиях борьбы городов и стран за человеческий ресурс мы рассматриваем туризм как ценный инструмент. В этом плане мы думаем, что туризм может обладать более многогранным экономическим эффектом, чем просто вносить вклад в экономику города, он может привлекать в город людей, капиталы, стартапы, бизнесы.

О новых проектах

Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма»:

— На наш взгляд, очень важна такая сфера туристической отрасли, как природный туризм. В 2023 г. мы вышли в активную фазу развития проекта национальной тропы «Большая уральская тропа». Она проходит меридионально по Уральскому горному хребту, захватывает пять регионов, ее протяженность 2,5 тыс. км. Есть водный и велосипедный маршруты. Екатеринбург — самый крупный туристический хаб на этом проекте.

Когда мы запустили сайт и провели маркировку, мы поняли, что основным вопросом от потенциальных туристов является, а как сюда приехать, что можно увидеть. Наш город окружен природными достопримечательностями. Даже его жители не знают, что в черте города есть природные, исторические и археологические памятники.

Город расширяется во все стороны — на север, юг, запад и восток. Но запроектированных парковых зон, связанных между собой, связанных с центром города, как бы и нет.

Мы вышли с этой инициативой в администрацию города. Так возник наш совместный с администрацией Екатеринбурга проект продуманных велопешеходных маршрутов вокруг города. в соответствии с градостроительной концепцией. Он пройдет через 30 парков города, 30 баз отдыха и отелей, 10 водоемов, соединив все ключевые исторические и культурные памятники Екатеринбурга.

Я думаю, что у нас это получится реализовать. Сегодня уровень компетенции команды АНО «Лаборатория внутреннего туризма» достаточно высокий. Мы делаем самый крупный туристический проект в России — «Большая уральская тропа».

О туристских проблемах в Екатеринбурге

Константин Брыляков, вице-президент Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков:

— В Екатеринбурге, в местах показа, где можно остановить автобус и высадить экскурсантов, установили несколько знаков. По факту сейчас работает знак только у колледжа имени Ползунова и у Храма-на-Крови. Но даже там эти места постоянно занимает легковой транспорт. Такой же знак напротив Оперного театра не работает по той же причине. У Ельцин Центра знак демонтировали неизвестно почему, и теперь водители вообще там останавливаться отказываются.

Эта проблема для экскурсоводов острая, но не единственная. Нас действительно волнуют туалеты на маршрутах. Если нас сравнивать с такими городами, как Тюмень и Казань, то в этом вопросе мы от них по-прежнему отстаем. Если индивидуальные туристы могут пользоваться бесплатными модульными туалетами, то для группы это большая проблема.

Также мы отмечаем очень плачевное состояние объектов показа, объектов культурного наследия: Городок чекистов, гостиница «Большой Урал», гостиница «Мадрид» на Уралмаше, Белая Башня. Это в основном памятники архитектуры стилистики конструктивизма, состояние которых удручает, ухудшается, бросаются в глаза завандаленные фасады, отвалившаяся штукатурка.

Мы экскурсантам об этом рассказываем, а они нам говорят: «А в чем же, собственно, предмет гордости, если вы же довели его до такого состояния? В общем-то вам нечем гордиться!».

Мы стараемся говорить об этом везде, где только можно. Но это очень капиталоемкий вопрос, который нужно решать с помощью областного и федерального бюджетов с Фондом капитального ремонта. В подобном состоянии ОКН деревянного зодчества. Сейчас идет ремонт и реставрация зданий в Литературном квартале — положительные моменты мы тоже замечаем.

Нас также заботит безбарьерная среда на пешеходных маршрутах, бесконтрольный въезд и парковка личного автотранспорта у Музея архитектуры и дизайна, безобразное постыдное качество укладки плитки в историческом сквере: «Это травмоопасно, а если прошел дождь, то плитка может обрызгать скопившейся под ней водой, это бесхозяйственность и крайнее вредительство», — написал кто-то из коллег.

Экскурсанты отмечают в городе визуальный мусор — вывески, назойливая реклама, бумажные объявления на столбах, на заборах, на остановочных комплексах. Также удивляют переполненные урны в центре города, грязная улица Вайнера и то, что остается от лошадок. Бросается в глаза, что город наш очень провинциальный — в Казани, в Красноярске, в Новосибирске и в Тюмени такого уже нет, а у нас почему-то есть.

Яков Можаев, ресторанный критик Екатеринбурга, автор шоу «Можно с Можаевым»:

— Про туризм на Урале. Крик души. Хочется много туристов. И не мне одному. Интересантов хватает — и тех, с кого по государевой службе спросится, и тех, кто видит призрак звонкой монеты в кармане приезжих.

Однако врать себе — последнее дело: за эти деньги людям надо что-то дать. И, в идеале, чтобы им это понравилось. Или уж хотя бы не оскорбило в лучших чувствах. А начинается все не с прекрасной природы, исторического наследия, модного индустриального туризма, музеев, саммитов, соревнований и прочее, а с нижней ступени пирамиды Маслоу.

Физиология — поспать, покушать, приобщиться к удобствам гигиены, как без этого. И вот эта самая физиология на многочисленных собраниях, где лучшие умы решают — как обольстить и завлечь проезжающих, занимает дальние строки в повестке, или не занимает вовсе.

Каждое более-менее людное мероприятие погружает наш город в сервисную кому. В некоторых случаях вывозим, но исключительно на титаническом героизме отдельных организаторов.

А ведь именно физиология и является той самой доходной статьей, по которой платят туристы. А если это прямо круто, ярко и неповторимо — то с большим удовольствием и чаевые оставляют. Оставлю гостиничный бизнес сведущим коллегам — перейду к еде. Тезисно:

Стратегия стритфуда с местным колоритом — отсутствует.

Про напитки лучше и не думать — слабоалкогольное в уличном формате у нас вообще запрещено, разжиться по нынешним погодам стаканчиком глинтвейна (сбитня, грога, нужное вписать) — невозможно.

Проекты локальной кухни — эпизодически и неровно.

Уникальные гастрономические сувениры (не варенье из шишек и прочее, что и в Сибири вполне) — очень мало.

Гастрономические маршруты, кулинарный туризм — по пальцам счесть, вкраплениями.

И это при огромном потенциале — как историческом, так и ресурсном!

Чтобы наглядно — достаточно пройтись по центру. Да вот хоть по набережной, от «Космоса» до Драмтеатра. 3 полулегальных бусика с кофе, 2 лотка с попкорном, 2 тележки с мороженым в летнюю пору. Ах да, вареная кукуруза!

Для того чтобы ресторанный центр двухмиллионного города лег на бок и тяжело задышал, достаточно 2-3 тыс. туристов, которые бы решили сходить поужинать.

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