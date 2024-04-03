Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания дебетовых и кредитных карт, а также пакетов услуг с ежемесячной комиссией.

Теперь расходы по оплате услуг ЖКХ* учитываются в минимальном ежемесячном обороте для бесплатного обслуживания и начисления процентов на остаток.

При этом учитываются как операции, совершенные по карте, так и операции по оплате услуг ЖКХ в онлайн-банке Уралсиб Онлайн по карточным счетам.

Более подробно ознакомиться с условиями обслуживания карт можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* MCC 4900, Коммунальные услуги.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1337 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KFWQ4