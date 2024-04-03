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Рост ВВП на 3,6% и триумф российской промышленности — главное из выступления Мишустина

Рост ВВП на 3,6% и триумф российской промышленности — главное из выступления Мишустина
Иллюстрация: kremlin.ru

Доходы бюджета РФ по итогам 2023 г. превысили 29 трлн руб., а рост ВВП в РФ по итогам 2023 г. оказался более чем два раза выше среднего показателя развитых стран.

#НОВОСТИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в годовом отчете правительства перед Госдумой заявил, что рост ВВП РФ за 2023 г. составил 3,6%, пишут «Ведомости».

Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. Рост ВВП в 3,6% более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент в недавнем послании Федеральному собранию поставил задачу войти в топ-4, — сказал премьер.

Михаил Мишустин отметил, что высокие экономические показатели прошлого года стали результатом «реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан». Рост экономики страны происходит на фоне низкой безработицы, которая сократилась к концу 2023 г. вдвое — до 3%.

Фундаментом для роста экономики, по словам премьера, стали макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. Премьер отметил, что объем инвестиций в 2023 г. вырос на 10%, что стало рекордом за 12 лет.

Место ушедших из страны европейских, американских и японских производителей занимают организации из дружественно настроенных государств. И, конечно, — наиболее активно работающие отечественные компании…Предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну. И правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано шестьдесят пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн руб., — сказал он.

Доходы бюджета РФ по итогам 2023 г. превысили 29 трлн руб., прирост к 2022 г. составил 5%. По словам премьер-министра, экономика России становится менее зависимой от сырьевого экспорта, в ненефтегазовые доходы выросли на четверть.

Инфляция стала одним из вызовов 2023 г., для противодействия ей были приняты необходимые меры. Удалось стабилизировать цены на бензин и дизель, был ограничен экспорт нефтепродуктов. Отечественный рынок был насыщен продовольствием. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась. До 7,4%, – подчеркнул премьер.

Также в отчете Михаил Мишустин отметил, что в 2023 г. большое внимание правительство уделяло благосостоянию граждан: были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. Всего за год страховые пенсии в общей сложности выросли на 15%. Кроме того, на оплату труда участников бюджетной сферы было выделено порядка 190 млрд руб., мера затронула более 5 млн бюджетников.

Премьер заявил, что по итогам 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Таких показателей ни разу не фиксировалось в истории СССР и современной России.

Затронул премьер-министр и строительную отрасль. По словам Мишустина, в 2023 г. в РФ возвели свыше 110 млн кв. м жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Говоря о промышленном производстве, Мишустин сказал, что главным его драйвером стал обрабатывающий сектор. По его словам, он прибавил 7,5%, что стало рекордом за последние 10 лет. Наибольший рост — свыше 21% — продемонстрировал машиностроительный комплекс:

Объем промышленного производства в авиастроительной отрасли увеличился практически на пятую часть. Для снижения зависимости от иностранных поставщиков в самолетостроении была проделана работа по переходу на отечественные материалы и изделия. Правительством была принята стратегия развития направления БПЛА и утвержден соответствующий нацпроект. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике.

Мишустин добавил, что выпуск автомобилей всех типов в России увеличился на 16% и составил свыше 700 тыс. машин, включая 500 тыс. легковых авто.

Для развития бизнеса правительство использовало меры господдержки. Например, по промышленной ипотеке в 2023 г. было выдано более 800 льготных займов на 80 млрд руб.

В заключение премьер-министр отметил, что в 2023 г. РФ укрепила торговые отношения с Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Африкой, Белоруссией и Казахстаном. Доля дружественных стран во внешней торговле достигла 77%.

Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской торговли, — заявил премьер.

Ранее DK.RU рассказывал, что рост ВВП России за январь 2024 г. составил 4,6% в годовом выражении. 

Профессор РЭШ Олег Шибанов на DK.RU рассказывал, что когда экономика растет на 3%, кажется, что она очень сильно обгоняет потенциальные темпы в 1-1,5%.

Я бы сказал, что сигналы о перегреве есть. Но надо быть чуть осторожнее, потому что в 2022 г. было падение ВВП на 2,1%. И рост больше, чем на 3%, — частичное восстановление после падения.

Что касается прогнозов, думаю, базовый прогноз роста ВВП у всех макроэкономистов в ближайшие пару лет будет совпадать: 1-2%. Плюс довольно стабильный рынок труда, где безработица вряд ли дойдет до 4%. Скорее она останется в районе 3%, как сейчас, — заключил он.

Автор: Екатерина Круглова
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