Михаил Мишустин: в январе ВВП России вырос на 4,6% в годовом выражении

По итогам прошлого года рост ВВП составил 3,6%, а в некоторых отраслях темпы роста исчисляются двузначными величинами, подсчитали в правительстве.

О том, что рост ВВП России за январь 2024 г. составил 4,6% в годовом выражении, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на стратегической сессии по реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм, пишет ТАСС.

Продолжим движение вперед, вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта. Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 г. Январский рост, в частности, оценивается министерством экономического развития уже в 4,6%, — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что в некоторых сегментах экономики темпы роста в начале года исчисляются двузначными величинами: «Это производство компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и многих других материалов».

Как сообщал DK.RU, президент Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию объявил о запуске пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны. Реализуемые сейчас проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства, позволили нам добиться значимых результатов, — отметил Мишустин.

Премьер сказал, что для оценки эффективности нацпроектов используется система управления и мониторинга, охватывающая все уровни исполнительной власти — от муниципалитетов до федерального центра. С ее помощью в режиме реального времени отслеживается свыше 3 000 показателей: «Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов, оперативно действовать в случае любых отклонений. В том числе основывать [решения] на обратной связи и от бизнеса, и от граждан».

По его словам, применение этой системы позволило добиться почти стопроцентного выполнения поставленных целей.