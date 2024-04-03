В Екатеринбурге суд вновь рассмотрит дело мужчины, обматерившего мальчика за шапку

Спустя год после инцидента Александр Неустроев, обругавший ребенка в шапке с символикой СВО, снова предстанет перед судом.

После решения Свердловского областного суда, удовлетворившего ходатайство гособвинителя об изменении территориальной подсудности, новое дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что 21 апреля 2023 г. около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская в Екатеринбурге Александр Неустроев, будучи в нетрезвом состоянии, в нецензурной форме высказался в адрес 11-летнего мальчика за то, что у того на голове была шапка с символом Z. Инцидент записала камера домофона. Позже стало известно, что отец ребенка — участник СВО, а мать мальчика написала на Неустроева заявление о дискредитации Вооруженных сил РФ.

После публикаций в СМИ и фрагментов видео в соцсетях СУ СКР по Свердловской области инициировало проведение процессуальной проверки, инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Вскоре Александра Неустроева задержали, полиция возбудила административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), а Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 7 тыс. руб. и закрыл дело.

Александр Неустроев признал свою вину и извинился перед семьей школьника.

Увидел подростка в шапке с символикой Z. Спросил у него: что это значило? Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бранью. Я прошу прощения у ребенка. Раскаиваюсь. Признаю, что был не прав,— сказал Александр Неустроев.

Решение Ленинского районного суда возмутило депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Виталия Милонова, посчитавших наказание слишком мягким. Генпрокуратура инициировала повторное расследование и спустя почти год на Неустроева завели уголовное дело по статье «Хулиганство с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении социальной группы». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает JustMedia.ru.

На изменении подсудности настаивала прокуратура, т.к. в Ленинском районном суде ранее работала Людмила Вотинцева, мать мальчика, проходящего по делу потерпевшим. В настоящее время женщина трудоустроена, как ее муж, в Росгвардии.

Ранее DK.RU информировал, что за дискредитацию и фейки об участниках СВО россиянам будет грозить срок лишения свободы до 15 лет.