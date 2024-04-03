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Более 60 оригинальных работ Сальвадора Дали выставят в Екатеринбурге

Более 60 оригинальных работ Сальвадора Дали выставят в Екатеринбурге
Иллюстрация: Bashmakov Gallery

Экспозиция «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» продемонстрирует оригинальные гравюры, рисунки и скульптуры, принадлежащие владельцу Bashmakov Gallery (Санкт-Петербург).

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Часть работ будет показана впервые не только в Екатеринбурге, но и в России. Выставка откроется в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а) 4 апреля и продлится до 7 июля 2024 г.

Мне кажется, что эти работы, если они будут заперты где-то в четырех стенах и никогда оттуда не станут выезжать, они будут медленно умирать. Они должны жить, потому что художник их создавал для того, чтобы их видел зритель. В Екатеринбурге состоится определенная премьера, часть работ, которая будет здесь представлена, вообще будет представлена впервые, — рассказал коллекционер Павел Башмаков.

Напомним, что в прошлые годы Bashmakov Gallery привозила работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и Василия Кандинского. Организатором выставок выступала галерея «Синара Арт». Павел Башмаков дал большое интервью DK.RU, в котором рассказал о коллекционировании, арт-рынке в эпоху ковида и почему Екатеринбург сложен для арт-проектов.

Среди экспонатов новой экспозиции — графические листы из культовых серий «Божественная комедия», «Библия», «Мифология», а также одиночные гравюры, скульптуры из бронзы и стекла.

 Искусствоведы подчеркивают, что Сальвадор Дали, подобно фокуснику, жонглировал образами, создавая причудливые и нередко шокирующие работы. Лучше понять его творчество и жизненный путь, уверены организаторы, помогут прижизненные фотографии мастера, которые также вошли в экспозицию. Для погружения посетителей в творческую атмосферу и тему бессмертия в Музее архитектуры и дизайна будет звучать опера-поэма Дали «Быть Богом» и голос самого художника.

«Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» — один из самых ценных проектов. Это тот случай, когда золото собирается по крупицам. Мы соединили в одну выставку невообразимое количество серий и объектов, чтобы вместе со зрителем прочувствовать внутреннюю историю художника. Именно с «Рецептами Бессмертия» мы открыли новую культурную институцию в Санкт-Петербурге, и для нас большая честь и радость привезти ценнейшую экспозицию в Екатеринбург, где так любят и понимают истинное искусство. И специально для этого проекта мы подготовили премьеру: впервые в России будут представлены керамическая «Каталонская сюита» и листы из серии «Старинные бабочки»», — рассказал коллекционер Павел Башмаков.

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Автор: Мария Смирнова
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