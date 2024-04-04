Эхо «Крокуса». Как сократить убытки в случае форс-мажора, когда отменилось мероприятие?

Убытки, полученные в результате обстоятельств непреодолимой силы, возмещать некому, но можно сократить. Когда один хочет их минимизировать, а второй – наоборот, в суде выиграет самый подготовленный.

После теракта в «Крокус Сити Холле» организаторы и подрядчики столкнулись с массовой отменой мероприятий. Мы живем в условиях турбулентности, и последние годы уже научили нас, что риск форс-мажора есть всегда, и к нему надо готовиться. Юрист, судебный защитник, член координационного совета по защите прав потребителей при губернаторе Тюменской области, собственник и генеральный директор группы компаний СБПР Екатерина Браун рассказывает, как минимизировать убытки.

— Под форс-мажором мы обычно подразумеваем военные действия, стихийные бедствия или особые распоряжения властей. Но если смотреть на понятие в общем, то форс-мажор — это обстоятельства непреодолимой силы, на которые стороны не могут влиять даже при должной осмотрительности. То есть что-то более могущественное, чем заказчик или подрядчик, что не дает провести мероприятие или меняет порядок его проведения. Например, сейчас часто спрашивают: «Является ли признание артиста иноагентом форс-мажором?». Нет, потому что к получению такого статуса ведет некая последовательность действий, значит, это можно спрогнозировать.

Как подстелить себе соломку

Прямо сейчас перечитайте раздел «Форс-мажор» в своем шаблоне договора, возможно, пришло время его актуализировать. Особенно это важно для тех, кто пользуется типовым вариантом из интернета, или кому юрист составил договор уже очень давно. Важно проговорить со второй стороной, как мы будем действовать при возникновении сложностей до того, как придем к соглашению.

Итак, что должно быть в договоре:

Что такое форс-мажор? Здесь нужно указать, что именно означает этот термин — стихийные бедствия, действия властей и прочее. Рекомендую запомнить фразу «распоряжения органов исполнительной власти, ограничивающие действия исполнителя» и включить ее в договор, она убережет вас от многих неприятностей. Потому что если запрет на проведение мероприятий введут, то это сделают местные, региональные или федеральные власти.

Давайте представим, что в Москве вводится режим чрезвычайной ситуации, самолеты не летают, поэтому блогер, участвующий в мероприятии, не может добраться до места — для него это форс-мажор. Но в Екатеринбурге ничего подобного не происходит, транспорт курсирует, как обычно: для заказчика никакого форс-мажора нет и юридически нет, если обратное не закреплено в договоре. Как мы уведомляем вторую сторону о форс-мажоре? По обычной почте, по электронной? По какому адресу? А может быть, мы будем делать это через мессенджеры? В этом случае какие номера являются контактными, кто из менеджеров уполномочен принимать решения? По телефону и в личном разговоре лучше друг друга не информировать о форс-мажоре, потому что факт такого уведомления потом сложно доказать. Все общение мы ведем только письменно. Что мы делаем в момент наступления форс-мажора и сколько ждем его окончания? Если вы подрядчик, рекомендую определиться, что означает термин «форс-мажор» именно для вас. Если вы заказчик, то вам стоит сфокусироваться на возможном порядке действий в момент наступления форс-мажора. Здесь нужно прописать все пункты прямо по шагам. Например, мы можем указать условие, что если из-за форс-мажора отменяется мероприятие, то мы готовим акт выполненных работ и производим расчеты друг с другом. Или наоборот, фиксируем, что переносим событие на более поздний срок, но не раньше, чем на 20 дней. Также важно определиться, сколько времени мы ждем, что форс-мажор «рассосется» и что будем делать, если этого не случится.

Переносить мероприятие или отменять?

В случае возникновения непредвиденных ситуаций перед организаторами встает вопрос: отменить мероприятие или просто перенести? Обычно второй вариант выгоднее, если он вам подходит, детально прописывайте с партнером изменившиеся условия. Обязательно установите новую дату мероприятия. Определите, какие затраты на организацию уже понесены, какие работы выполнены — зафиксируйте, что мы переносим их на следующий период. Согласуйте новую смету.

А что, если мы понимаем, что форс-мажорные обстоятельства в ближайшее время не пройдут? Или для вашего бизнеса выгоднее отменить мероприятие, потому что, например, вы закупаете скоропортящиеся продукты? Тогда придется расторгать договор. Опять же в документе должен быть пункт, который позволяет нам это сделать без штрафных санкций.

Если там такой пункт есть, означает ли это, что договор автоматически перестает действовать? Нет, вы должны уведомить вторую сторону об этом, опять же письменно.

Вообще законодатель говорит, что расторгнуть свои договорные отношения можно в любом случае, но необходимо компенсировать убытки. Поэтому, когда мы принимаем решение о разрыве договоренности, исполнитель должен предоставить подтверждение, какие траты он уже понес, а мы как заказчики должны эти убытки покрыть.

На кого ложатся убытки?

Обычно убытки возмещаются виновной стороной. Но если у нас произошел форс-мажор, то виновной стороны нет, соответственно, убытки возмещать некому — к сожалению для организатора. Конечно, одна сторона хочет минимизировать свои издержки, вторая — отразить их по максимуму. Если дело дойдет до суда, то выиграет самый подготовленный. Судья не будет принимать решение на основании устных рассказов, он всегда исследует письменные доказательства. Показания свидетелей тоже могут учитываться, но в основном все-таки суд ориентируется на документы, поэтому подойдите их сбору очень ответственно.

Если вы являетесь исполнителем, то должны доказать, какие расходы вы понесли, показать, что никакой выгоды не получили и также являетесь пострадавшей стороной.

Если есть субподрядчики, которые еще не выполнили полностью работы, вы можете предъявить требования им. Если вы организатор, то покажите суду, сколько средств уже перечислено подрядчику, какие работы он должен был сделать, но не сделал. Продукция, которая была приобретена для мероприятия, принадлежит заказчику. Если бюджет полностью освоен, наступил форс-мажор и перенести мероприятие возможности нет, то наступает освобождение от ответственности подрядчика.

Вообще, на мой взгляд, самой успешной является стратегия «Мы», когда и заказчик, и исполнитель действуют в интересах потребителей. Наша общая задача — исполнить обязательства перед ним, и поскольку мероприятие сорвалось не по нашей вине, мы вместе решаем, как эту ситуацию регулировать. То есть идем по пути компромиссов, договоренностей и дополнительных соглашений.

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