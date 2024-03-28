Борьба с мошенниками и поддержка после теракта. Банкиры уходят от образа бездушных дельцов

Ключевая ставка не изменилась, лимиты кредитных карт снижаются четвертый месяц подряд, муниципалитеты ищут источники допфинасирования бюджетов, а Банк России предлагает студентам бесплатное обучение.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

Российские банки поддерживают жертв теракта 22 марта

Ряд российских банков спишут кредиты пострадавших в «Крокус Сити Холле». Об этом кредитные организации сообщили в своих телеграм-каналах. На следующий день после теракта о списании кредитов пострадавших объявили Сбер, Тинькофф банк, Альфа-банк, ВТБ, банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, «Почта банк», «Русский стандарт» и ПСБ. МКБ и «Уралсиб» сообщили, что пострадавшим предоставят кредитные каникулы, а полностью долги спишут семьям погибших. Уральский банк реконструкции и развития на данный момент не нашел в списках погибших и пострадавших своих клиентов, но в случае их обнаружения или при обращении окажет помощь. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств тоже призвала списать все долги пострадавшим в Подмосковье.

Также банк «Тинькофф» сообщил о дополнительных мерах поддержки, помимо списания кредитов пострадавшим: стоимость купленных через «Тинькофф Город» билетов на все мероприятия в России 23 и 24 марта банк компенсирует вне зависимости от позиции организаторов, а все бронирования отелей в Москве и Подмосковье через «Тинькофф Путешествия» отменит бесплатно.

Банк России 25 марта направил кредитным организациям письмо с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Адресатами стали банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды. Организации вправе сделать это без обращения наследников. Регулятор подчеркнул, что кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа.

Рестораторы и ритейлеры направили доходы выходных дней 23 и 24 марта на помощь пострадавшим в «Крокусе», в сборе средств приняли участие «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Мясновъ», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», сети электроники «М.Видео», «Эльдорадо», а также ресторанные группы RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co и проекты Сергея Миронова.

Сбор средств был открыт 23 марта в рамках программы «Мы вместе». За двое суток для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» собрали почти 1 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее DK.RU рассказывал, что авиакомпании, в т.ч. «Уральские авиалинии», объявили о готовности бесплатно перевезти родных погибших в «Крокус Сити Холл» в Москву и из Москвы.

Суммы крупного и особо крупного размеров ущерба значительно повысят

Госдума в третьем чтении приняла поправки, увеличивающие пороговые значения сумм для квалификации экономических преступлений.

Порог для квалификации значительного ущерба при мошеннических действиях (ст. 159 УК РФ), сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, повысят с 10 тыс. до 250 тыс. руб., для крупного размера — с 3 млн руб. до 4,5 млн руб., для особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб. Сумма крупного ущерба при наказаниях за незаконное использование чужого товарного знака увеличится с 250 тыс. до 400 тыс. руб.

При сокрытии банками сведений о размещенных депозитах физлиц и ИП порог крупного размера в пределах одного года повысится с 3 млн до 4,5 млн руб. Порог для крупного размера незаконной выдачи потребительских кредитов (займов) будет повышен с 2,5 млн до 3,5 млн руб.

Объем дохода в крупном размере при определении наказания за ограничение конкуренции повысится с 50 млн до 80 млн руб., дохода в особо крупном размере — с 250 млн до 395 млн руб.

Сумма крупного ущерба при нарушениях порядка учета прав на ценные бумаги и ограничениях прав их владельцев увеличится с 1,5 млн до 2,5 млн руб., для особо крупного — с 3,75 млн до 5,5 млн руб. Порог крупного ущерба при злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации по закону о рынке ценных бумаг станет не 1,5 млн, а 3 млн руб.

При неправомерном использовании инсайдерской информации порог крупного ущерба повысят с 3,75 млн до 5,5 млн руб. Порог крупного размера при незаконном переводе иностранной или российской валюты (однократно либо неоднократно в течение года) увеличат с 9 млн до 13 млн руб., для особо крупного размера — с 45 млн до 65 млн руб.

Порог крупного размера при уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов увеличится с 15 млн до 18,75 млн руб., особо крупного — с 45 млн до 56,25 млн руб.

Новые лимиты вступят в силу через десять дней после официального опубликования, кроме лимитов в сфере таможенных платежей и пошлин, — они вступят в силу через 90 дней.

Доля рубля в международных расчетах выросла на 24% за пять лет

В 2023 г. российский рубль стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии. В национальной валюте России проходило 39% платежей за поставки товаров и услуг. Федеральная таможенная служба отметила, что крупнейшим направлением для российского товарного экспорта и импорта в 2023 г. была Азия. В экспорте из суммарных $425,1 млрд на долю Азии пришлось $306,6 млрд, а из поставленных по импорту товаров на $285,1 млрд — $187,5 млрд.

Доля американской и европейской валюты по сравнению с 2022 г. снизилась более чем в два раза, на доллар и евро пришлось 31,5% платежей. В 2021 г. эти валюты занимали 84,6% рынка. При этом в 2023 г. в 3,4 раза выросло использование валюты дружественных стран, эти платежи составили 29,4% от общего объема.

По данным ЦБ РФ, за 12 месяцев доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла на 11,2%, а за последние пять лет — на 24%.

С 1 января 2024 г. будет действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, касающиеся взносов в программу долгосрочных сбережений (ПДС), собственных накоплений на пенсию и вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III). Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г.

От уплаты НДФЛ 13% освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год по всем трем продуктам. Максимальный размер вычета может составить 52 тыс. руб.

«Тинькофф» и «Сбер» будут спешить на помощь клиентам

Два крупнейших российских банка по количеству розничных клиентов — «Тинькофф банк» и «Сбербанк» — создадут ситуационный центр экстренного межбанковского взаимодействия, чтобы оперативно решать сложные ситуации, с которыми сталкиваются клиенты двух банков, об этом ТАСС сообщили представители кредитных организаций.

Количество активных клиентов Сбербанка по итогам 2023 г. достигло 108,5 млн человек, «Тинькофф банка» — 28 млн. По предварительным оценкам, взаимодействие организаций поможет решать сотни тысяч клиентских вопросов в месяц на миллиарды рублей, например, когда перевод случайно отправлен не тому человеку, или для оперативной блокировки средств, которые клиенты перевели на счета мошенников.

Проектом предусмотрено сотрудничество для решения спорных вопросов физлиц, но компании планируют масштабировать взаимодействие — по мере тестирования они планируют расширять ряд случаев, по которым клиенты смогут получить оперативную помощь.

Напомним, что ранее «Тинькофф» запустил специальные команды из сотрудников «Тинькофф Защиты» для личного общения с клиентами, которые находятся под воздействием мошенников. Группы реагирования выезжают к людям и убеждают их не совершать переводы и другие операции, если не удалось это сделать по телефону или в чате. Ежемесячно «Тинькофф» проводит до трех тыс. таких встреч, сотрудникам удается переубедить 95% клиентов.

На самом деле это серьезная проблема — банки видят, что операция мошенническая, пытаются спасти деньги клиента, но человек может быть настолько обработан, что не верит сотрудникам банка и настаивает на переводе денег злоумышленникам, — рассказал заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.

Зимой 2023-2024 россиян потянуло на фастфуд

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос россиян на фастфуд и рестораны этой зимой на основе статистики собственной эквайринговой сети.

По данным банка, общее число покупок фастфуда выросло более чем в два раза относительно зимы 2022-2023 гг. Его популярность можно объяснить в том числе и активным расширением современных меню таких точек блюдами здорового питания: салатами, полезными завтраками, коктейлями из свежих фруктов, специальным детским меню и пр. Платежи в ресторанах также заметно выросли относительно зимы прошлого года — на 51%.

Топ-3 города с самым большим числом платежей в точках быстрого питания и ресторанах этой зимой выглядит следующим образом:

Москва (средний чек на фастфуд 406 руб., в ресторане — 2 134 руб.) Санкт-Петербург (фастфуд — 436 руб., ресторан — 2 329 руб.) Казань (фастфуд — 408 руб., ресторан — 1 523 руб.)

Самые высокие средние чеки в точках быстрого питания этой зимой были отмечены в январе 2024 г. (525 руб.), когда перекусы между походами по новогодним представлениям и зимними развлечениями особенно актуальны. При этом у ресторанов по средним чекам лидировал декабрь 2023 г. (1 988 руб.) — месяц «корпоративов» и предновогодних застолий с близкими.

Напомним, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставляет возможность возвращать ежемесячно до 100% комиссии за эквайринг. Принимать платежи по СБП можно с помощью QR-кода, а УБРиР вернет уплаченную комиссию на счет предпринимателя до конца следующего месяца. Максимальная сумма возврата — 3000 руб. Акция предназначена только для новых клиентов, которые на момент начала акции не имели ни действующего договора Торгового / Интернет-эквайринга, ни подключенного сервиса оплаты СБП в интернет-банке или СБП в прочем программном обеспечении.

Логистический комплекс Среднего Урала выйдет на полную мощность к 2035 г.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области представило концепцию развития логистического комплекса Среднего Урала.

Проект концепции предусматривает реализацию стратегических инфраструктурных проектов:

формирование меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала»;

развитие логистических центров, т.н. причалов «Сухого порта»;

развитие «Наземного метро» Екатеринбургской городской агломерации.

В реализации проектов активно участвует частный бизнес. Так, в 2022 г. был сдан в эксплуатацию и выведен на полную мощность транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский» с ежегодным грузооборотом при полной мощности в 17 млн тонн, работают терминалы «CиАйТи», «Модуль», «Кольцово». В стадии строительства — ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.

После завершения строительства скоростной федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург с выходом на Тюмень и Челябинск появится возможность пропускать через «Сухой порт» еще больше транзитных грузов.

По предварительным оценкам, мощность логистического хаба к 2030 г. достигнет 30 млн тонн обработанного груза, а к 2035 г. — 80 млн тонн. Инвестиции в проект составляют более 12 млрд руб.

Свердловский Минфин назвал лидеров по работе с доходами в 2023 г.

Минфин Свердловской области подвел итоги работы по мобилизации доходов консолидированного бюджета за 2023 г., благодаря которой в казну муниципалитетов поступило более 3,5 млрд руб. Лидерами по повышению собственной доходной базы стали Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Ревда, Сысерть, Дегтярск, Первоуральск, Асбест, Новоуральск, Нижний Тагил и Малышевский городской округ.

Повышение доходного потенциала основано на адресной работе с предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территориях муниципальных образований, а также вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов недвижимости и земельных участков, рациональному использованию отдельных участков земли, усилению административной, судебно-претензионной работы с должниками-арендаторами и иных мероприятий. В целом межведомственное взаимодействие всех органов власти позволили сформировать порядка 5% налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов.

Вместе с нашими коллегами из муниципальных и федеральных органов власти мы на постоянной основе работаем над увеличением доходной базы местных бюджетов. Цель — обеспечить поступление в бюджеты городов и сел дополнительных средств на решение социально-экономических задач. Сегодня мы разрабатываем механизм поощрения муниципалитетов, грамотно работающих со своей доходной базой. Планируем, что такая система поощрений начнет действовать в нашем регионе уже со следующего года, — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Студенты Екатеринбурга смогут пополнить резюме работой с ИИ и Банком России

Открыт прием заявок на участие в бесплатной образовательной программе Финтех Хаба Банка России «Финансовые технологии и инновации в платежах». Темами занятий станут биометрия, открытые API, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии распределенных реестров. По окончании курса участники пройдут тестирование и получат сертификат об освоении программы. Подать заявку необходимо до 14 апреля. К участию в теоретическом модуле программы приглашаются все желающие, заинтересованные в развитии собственных знаний в сфере финансовых и платежных технологий.

По результатам тестирования и видеоинтервью, которые пройдут после теоретического модуля, будут сформированы группы студентов и молодых специалистов стран ЕАЭС в возрасте от 18 до 25 лет для участия в кейс-чемпионатах по разработке концепции инновационного финансового сервиса в рамках Молодежной программы FINOPOLIS.365. Кейс-чемпионаты пройдут с июня по сентябрь 2024 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Лучшим будет предоставлена возможность презентовать свои проекты на финтех-форуме FINOPOLIS 2024.

ВШЭ и Банк Уралсиб представили исследование по банковским мошенничествам

Центр медиапрактик НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и Банк Уралсиб представили доклад «Банковские мошенничества — угроза для национальной экономики?». Исследование посвящено влиянию мошенников на уровень доверия населения к банковской системе и экономике в целом.

Эксперты выделили шесть факторов лояльности к банковской системе: уровень доверия в обществе в целом, стабильность банковской системы, наличие гарантий через систему страхования вкладов, развитие финансовых технологий и внедрение новых услуг, эффективность борьбы государства с финансовыми мошенничествами и уровень финансовой грамотности населения.

Представляя доклад, заместитель заведующего Центром медиапрактик НИУ ВШЭ Андрей Жуков отметил, что даже угроза мошенничества является значимым барьером на пути роста доверия вкладчиков к банкам.

Банк России подает пример, просто и доходчиво объясняя населению, какие новые схемы мошенничества появляются. А вот многие коммерческие банки в этом отношении, на мой взгляд, недорабатывают. Финансовым организациям нужно больше рассказывать о новых схемах злоумышленников, но в то же время не перегибать палку, чтобы не нагнетать панику, — уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова у доверия в банковской системе много слагаемых. Среди важных мер для укрепления доверия к банковской системе эксперт назвал ограничение предельной стоимости кредитов, охлаждение ипотечного рынка и ожидаемое к середине года создание комитета по стандартам деятельности кредитных организаций с надзорным функционалом.

Банк России достаточно эффективно борется с мошенниками. Чтобы убедиться в этом сравните две цифры: 15,8 млрд руб., украденных за 2023 г., и 5,8 трлн руб. предотвращенных мошеннических списаний, — отметил Масленников.

Участвовавший в подготовке доклада Центра медиапрактик директор «Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования», научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон обратил внимание на повышение финансовой грамотности населения.

Людям старшего поколения, наверное, уже поздно рассказывать про то, как работает финансовый рынок, биржи и брокеры. Нужно объяснять им, как защитить свои накопления от финансовых мошенников. Что касается молодежи, важно делать акцент на вопросах, связанных с инвестициями. Если мы научим школьников и студентов ставить финансовые цели и идти к ним, объясним, какие есть финансовые инструменты и как ими пользоваться, то рано или поздно все российское население будет финансово грамотным, — отметил эксперт.

Цифры и факты

16,00% годовых — уровень ключевой ставки, установленный 22 марта 2024 г. Советом директоров Банка России. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 г.

38% москвичей не знают, что максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб., а 54% считают, что нужно сначала тратить все деньги, а откладывать только в том случае, если что-то останется. Данные были получены по время прохождения жителями столицы финансового чекапа во второй половине 2023 г. ода. Департамент финансов города Москвы и Аналитический центр НАФИ определили, что средний показатель финансовой грамотности жителей столицы составил 6,9 балла из 10 возможных, 78,6% москвичей верно ответили на 6 и более из 10 вопросов тестирования. Наиболее высокие результаты прохождения финансового чекапа показали люди в возрасте от 55 до 64 лет, которые в среднем получили 7,7 баллов. Ниже — у респондентов до 18 лет (5,4 балла в среднем). Финансовая грамотность мужчин и женщин заметно не отличается.

89 тыс. руб. в 2023 г. в Свердловской области составила предлагаемая медианная зарплата водителей такси, сообщили в сервисе по поиску работы и подбора персонала HH.ru. При этом в среднем по России таксистам готовы платить 107,3 тыс. руб.

96,6 тыс. руб. в феврале 2024 г. составил средний размер лимита по новым кредитным картам по данным статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро», сообщил РБК. Показатель снижался на протяжении четырех месяцев подряд, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб. осенью 2023 г.

100% кешбэк за покупки по бизнес-карте предложил новым клиентам Уральский банк реконструкции и развития.

2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. российские банки оформили клиентам-физическим лицам в феврале 2024 г. По информации «Коммерсантъ», к 1 марта текущего года полная стоимость кредитов (ПСК) наличными в России достигла уровня в 31,4% годовых и что стало максимальным показателем с IV квартала 2014 г.

1,8 млрд руб. направил губернатор Евгений Куйвашев на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 г., в т.ч. 567 млн руб. запланировано на авиационное тушение в труднодоступных и отдаленных территориях. Для лесничеств, Уральской авиабазы и особо охраняемых природных территорий были закуплены техника и оборудование на общую сумму 363 млн руб. Общее количество средств для тушения лесных пожаров в регионе на 2024 г. составляет 429 единиц техники и 2841 единицу пожарного оборудования.

5,7 млрд руб. потратит федеральный бюджет в случае принятия Госдумой поправок об освобождении бойцов СВО от процентов по кредитам на время кредитных каникул, данные приведены в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Изменения предусматривают, что в случае выплаты заемщиком процентов во время кредитных каникул деньги будут зачтены в счет основного кредита. Если кредит уже полностью погашен, то возмещение будет направлено в счет погашения других кредитов.

$56,2 млрд достиг, по подсчетам РИА Новости, товарооборот России с азиатскими странами ближнего зарубежья в 2023 г. Это на 7% выше, чем годом ранее ($52,5 млрд). Странами-лидерами стали Казахстан ($26 млрд), Узбекистан ($9,9 млрд) и Армения ($7,3 млрд), далее расположились Киргизия, Азербайджан и Туркмения.

30 марта большинство банков Армении прекратят прием карт «Мир». Пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ это никак не отразится. Напомним, что 27 февраля казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир». В марте о прекращении работы с картами «Мир» сообщил казахстанский Bereke Bank, который раньше был дочерней компанией «Сбера» в Казахстане.

Фото https://unsplash.com.

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