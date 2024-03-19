«Мир» отключают от банков Армении. Но есть исключение

С 30 марта карты российской платежной системы не будут работать в большинстве банкоматов и POS-терминалов в Армении. Это связано с санкциями, под которые попала НСПК.

Пока еще карты «Мир» армянские банки принимают, но вскоре большинство будет вынуждено прекратить их прием. Как пишет РБК со ссылкой на источник на платежном рынке, карты российской системы перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 г.

Издание сообщает, что банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ) продолжит работу с российскими картами.

С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится, — сказал изданию представитель «ВТБ Армения». Он добавил, что банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

Как уточнили в группе ВТБ, держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»).

Сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване, и более 190 банкоматов по всей стране.

Как писал DK.RU, национальная платежная система (НСПК) «Мир» фактически стала монополистом в России, заняв более 52% всех операций по картам. И эта доля растет: как прогнозирует глава НСПК Владимир Комлев, в связи с санкциями и отказом от SWIFT к концу 2024 г. доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 г. карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота.

До введения масштабных санкций НСПК «Мир» активно продвигалась в другие страны: в перечень стран, где можно расплачиваться картой «Мир», входили Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Куба, Абхазия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия. В декабре 2023 г. стало известно, что к ним присоединилась Венесуэла: держатели карт «Мир» могут платить ими в POS-терминалах банка Banco de Venezuela.

Однако в феврале 2024 г. США ввели блокирующие санкции против НСПК, и страны стали отказываться от работы с картой «Мир». Об этом, например, сообщал казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера». На это в НСПК заявили, что зарубежные банки сами могут решать, принимать ли карты «Мир» в своих терминалах.