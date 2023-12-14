«Мир» на Banco de Venezuela? Российскими картами платят в Венесуэле

Российские банки расширяют возможности использования карт в заграничных терминалах, это не противоречит законодательству РФ. Вскоре «Мир» примут в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях.

Банки придумали, как проводить оплату по картам «Мир» за рубежом. Теперь держатели карт «Мир» смогут платить ими в POS-терминалах венесуэльского банка Banco de Venezuela. POS-терминалы, которые принимают «Мир», расположены в наиболее популярных у туристов регионах. Ими можно будет воспользоваться в двух штатах — Столичном округе и Нуэва-Эспарте, расплачиваясь в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях.

Уже 5 декабря был запущен прием карт «Мир» в POS-терминалах на Кубе. Их зона также была ограничена туристическими местами: Гаваной и Варадеро. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев обещал расширить прием карт российской платежной системы на всю страну.

Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через терминалы за границей в целом не противоречит законодательству РФ и правилам платежной системы, приводил DK.RU мнение гендиректора НСПК Владимира Комлева. А значит, платежная система «Мир» вскоре может одобрить использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом. НСПК ведет работу с банками, чтобы разъяснить необходимость установки POS-терминалов в других странах, так как при оплате по QR-коду или платежной ссылке операция по факту будет проводиться на территории России, объяснил гендиректор НСПК. «В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — резюмировал Комлев.