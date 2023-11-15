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ЦБ поощрил использование платежной системы «Мир» для оплаты за рубежом

ЦБ поощрил использование платежной системы «Мир» для оплаты за рубежом
Иллюстрация: РИА Новости

НСПК ведет работу с банками, чтобы они чувствовали себя более безопасно. Кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей в Турции.

#НОВОСТИ

Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через терминалы за границей в целом не противоречит законодательству РФ и правилам платежной системы, рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. А значит, платежная система «Мир» вскоре может одобрить использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом:

Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию.

НСПК ведет работу с банками, чтобы разъяснить необходимость установки POS-терминалов в других странах, так как при оплате по QR-коду или платежной ссылке операция по факту будет проводиться на территории России, объяснил гендиректор НСПК. «В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — резюмировал Комлев. 

В ноябре российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. На данный момент так делает не более пяти организаций.

Swift переводы с картой «Мир»? Банк России анонсировал систему Kwikpay 25 августа, рассказывал DK.RU. Согласно информации на сайте платежной системы, переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран, в том числе некоторые страны СНГ, ЕС и Азии. Список включает Армению, Беларусь, Эстонию, Финляндию, Грузию, Германию, Казахстан, Киргизию, Турцию, Узбекистан, Вьетнам и другие. А также переводить средства по России. Для отправки международного перевода можно использовать банковскую карту МИР, а также Visa, Mastercard. Приложение системы переводов доступно в Google Play и App Store.

Автор: Андрей Широков
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