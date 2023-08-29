Swift переводы с картой «Мир»? Банк России анонсировал систему Kwikpay

Kwikpay специализируется на международных денежных переводах из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также некоторые государства Еврозоны, среди которых Австрия, Греция, Италия, Франция, Германия.

Банк России 25 августа 2023 г. внес в реестр операторов платежных систем новую международную платежную систему денежных переводов Kwikpay, пишет ТАСС. Согласно информации на сайте платежной системы, переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран, в том числе некоторые страны СНГ, ЕС и Азии. Список включает Армению, Беларусь, Эстонию, Финляндию, Грузию, Германию, Казахстан, Киргизию, Турцию, Узбекистан, Вьетнам и другие. А также переводить средства по России. Для отправки международного перевода можно использовать банковскую карту МИР, а также Visa, Mastercard. Приложение системы переводов доступно в Google Play и App Store.

Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы через приложение в рублях, долларах, евро, а также через рубли c зачислением в долларах/евро/другой нацвалюте. Все остальные переводы (через подразделения банковских платежных агентов, пополнение банковских карт, пополнение счета, электронного кошелька) доступны только в рублях. Комиссия составляет от 0-5% от суммы включительно.

С весны 2022 г. Центробанк раскрывает в реестре только операторов платежной системы и ее наименование без деталей о том, какое юрлицо выполняет функции клирингового (прием распоряжений о переводе), операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) и расчетного центра (исполнение распоряжений на перевод) при платежах. Функционал клирингового и операционного центров, по закону, может совмещать само ООО, но расчетным центром может быть только кредитная организация.

ЦБ последний раз включал в реестр новую платежную систему Dengi.ru в апреле 2023 г. — она также занимается переводами за границу, а ее оператором является казанский банк для бизнеса «Банк 131». До этого реестр регулятора пополнялся системой трансграничных переводов под названием «Астрасенд» осенью 2022 г., но в марте 2023 г. у нее сменился оператор.

Центробанк планирует продолжать продвигать свою систему «Мир» и национальную систему платежных карт. «Мир» в течение года выйдут в пять-шесть новых стран. До конца лета в любом терминале на Кубе россияне смогут расплатиться картой «Мир». Сейчас пять российских банков имеют возможность проводить переводы по СБП в три страны, планируется запустить такие перечисления из-за границы в Россию.

Один из последний SWIFT-банков, Райффайзенбанк, с 1 августа приостановил прием и покупку наличной валюты у россиян, сообщает сайт кредитной организации. Помимо этого, с 1 августа повысилась комиссия за внесение рублей на рублевые счета. Так, на сумму до 200 тыс. руб. комиссия составит 1%, минимум 300 руб. Большую сумму можно вносить без комиссии. Представители банка объяснили данную меру необходимостью эффективно управлять валютной позицией. В начале августа стало известно, что российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Райффайзенбанк вскоре покинет Росиию.