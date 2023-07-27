Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.07
90,09
99,69
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличной валюты у населения

Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличной валюты у населения
Иллюстрация: sputniknews.uz

Банк ограничил исходящие переводы в евро в некоторые страны, а также приостановил прием и покупку наличной валюты у россиян уже с 1 августа.

#НОВОСТИ

Райффайзенбанк намерен с 1 августа приостановить прием и покупку наличной валюты у россиян, сообщает сайт кредитной организации. Помимо этого, с 1 августа повысится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. Так, на сумму до 200 тыс. руб. комиссия составит 1%, минимум 300 руб. Большую сумму можно будет вносить без комиссии. Представители банка объяснили данную меру необходимостью эффективно управлять валютной позицией:

Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов. 

Днем ранее стало известно, что российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Так, в 11 из 13 значимых кредитных организаций РФ нет опции внесения иностранной валюты. Райффайзенбанк ограничил исходящие переводы в евро в некоторые страны, среди которых Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и другие. В кредитной организации пояснили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка.

В марте Райффайзенбанк ограничил исходящие переводы для физлиц. Банк был вынужден ввести новые ограничения, чтобы не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты, рассказывал DK.RU. Переводы в долларах в другие банки клиенты могли осуществлять «только с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 г. включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами)». Минимальная сумма перевода составляла $20 000.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.
  • Наталья Воеводина: «Мы стоим на пороге нового понимания традиционных банковских сервисов»Наталья Воеводина: «Мы стоим на пороге нового понимания традиционных банковских сервисов»
  • Аэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik AirАэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik Air
  • За бортом: российским авиакомпаниям не хватает денег на выкуп западных лайнеровЗа бортом: российским авиакомпаниям не хватает денег на выкуп западных лайнеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.