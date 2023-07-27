Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличной валюты у населения

Банк ограничил исходящие переводы в евро в некоторые страны, а также приостановил прием и покупку наличной валюты у россиян уже с 1 августа.

Райффайзенбанк намерен с 1 августа приостановить прием и покупку наличной валюты у россиян, сообщает сайт кредитной организации. Помимо этого, с 1 августа повысится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. Так, на сумму до 200 тыс. руб. комиссия составит 1%, минимум 300 руб. Большую сумму можно будет вносить без комиссии. Представители банка объяснили данную меру необходимостью эффективно управлять валютной позицией:

Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов.

Днем ранее стало известно, что российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Так, в 11 из 13 значимых кредитных организаций РФ нет опции внесения иностранной валюты. Райффайзенбанк ограничил исходящие переводы в евро в некоторые страны, среди которых Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и другие. В кредитной организации пояснили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка.

В марте Райффайзенбанк ограничил исходящие переводы для физлиц. Банк был вынужден ввести новые ограничения, чтобы не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты, рассказывал DK.RU. Переводы в долларах в другие банки клиенты могли осуществлять «только с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 г. включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами)». Минимальная сумма перевода составляла $20 000.